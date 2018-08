Motocyklová Velká cena se koupe v potu. Lidé se schovávají pod deštníky

Před vstupem na největší tribunu C lidi skrápí lidi vodní mlha a na dalších místech jsou alespoň sprchy, nebo lidi občas svlaží hasiči. Organizátoři nasadili na silnici i kropící vůz. Mokrá ale vydrží jen pár minut. A teplota dráhy na okruhu se blíží k šedesátce.

„Jezdci mají v kombinézách zabudovaný vak na vodu, ale ne všichni ho využívají. Kombinézy mají perforované, takže by je měl ochladit proud vzduchu, ale vzhledem k tomu, že při jízdě leží, ohřívají se od motoru. Je to náročné, ale musí to vydržet,“ popsal mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.

Policisté – městští i státní - se oblékli do polokošil s krátkými rukávy, mají častější pauzy, stanoviště pokud možno ve stínu a fasují lahve s vodou. Smůlu mají specializované hlídky, které se musí pařit v černých kombinézách. Ale i ty se častěji střídají.

„Lidem jsme dokonce zařídili karavan se sprchou,“ poznamenal například mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Obdobná horká atmosféra panují i v kempech. Někteří návštěvníci si dopoledne radši hověli ve stínu stanů a kempů a na závody vyrazili až na odpolední kvalifikace, jiní rezignovali a vydají se až na nedělní Velkou cenu.

Šetření vodou mnozí ignorují

V kempu Start na Kývalce se usídlily více než dvě tisícovky lidí – hlavně Čechů, Slováků, Němců i Slovinců. Každé dvě hodiny sem přijíždí vodárenská cisterna s pitnou vodou a plní zásobníky. Spotřeba vody je vzhledem k vedru vyšší než obvykle. Na hygienu tady mají místní sedmdesátikubíkový vodojem, ale ten vystačí pouze na jeden den a v noci je potřeba ho znovu naplnit.

„Platí nařízení o šetření vodou, ale ne všichni ho respektují. Klidně si dojdou s barely pro vodu a nalijí ji do bazénu 60 i víc litrů. Když je upozorníme, aby to nedělali, tvrdí, že si to zaplatili,“ poznamenal syn majitele kempu Leoš Jelínek.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí asi desetičlenné skupiny turistů ze saských Drážďan. „Rozumíme tomu, že je nouze o vodu, ale cena kempu je docela vysoká na to, že máme společné záchody a sprchy, tak snad alespoň bazének si můžeme naplnit, abychom to vedro přežili. A ještě nás chladí tohle,“ říká turista a z mrazáku vytahuje plechovku s pivem.

O kus dál je u vojenského stanu zaparkovaná hasičská cisterna. Pohotovost tu drží dobrovolní hasiči z Rosic. „ Až na zapálené slunečníky, pneumatiky a matrace, ale zatím je klid,“ říká jeden ze službu konajících Vít Pohl.

Zatímco u vjezdu do kempu je v místní hospodě se zastřešenou zahrádkou poměrně plno, u stánků Expo Food v zadní části areálu je mrtvo. „Na lidi je moc velké horko, a když už si něco dají, nevydrží. Takže kšeft je určitě horší než vloni,“ poznamenal muž z obsluhy.