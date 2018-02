Karlovarské mosty projdou velkou opravou, řidiče i chodce čeká omezení

„K tomuto kroku jsme sáhli kvůli tomu, abychom urychlili přípravu podobných staveb,“ konstatoval první náměstek karlovarského primátora Čestmír Bruštík.

Na základě výsledků běžných a hlavních prohlídek mostních objektů, které pro Karlovy Vary zpracovala pražská firma VPÚ DECO, rozhodli radní, že do konce příštího roku zajistí odbor rozvoje a investic zpracování projektové dokumentace k devíti mostům a lávkám, jejichž stav už po opravě volá.

Na opravu už zmiňovaného Koptova mostu má radnice vyčleněných 6,5 milionu korun. Začne na jaře a skončí na podzim. Motoristé i chodci se nejspíš budou muset připravit na dopravní omezení. „Záleží na dodavateli stavby, na něhož vypisujeme výběrové řízení,“ uvedl Bruštík.

Další plánovanou akcí magistrátu je oprava lávky u porcelánky ve Dvorech. „A pak přijde na řadu Dvorský most. Chtěli jsme ho dělat už letos, ale v okamžiku, kdy se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo opravit most v Doubí, nemůžeme uzavřít dvě přemostění Ohře najednou. Na Dvorský most proto přijde řada až v příštím roce,“ podotkl náměstek Bruštík. Jenom za Dvorský most zaplatí město podle předběžných odhadů 15 milionů korun.

Materiál, který si magistrát nechal zpracovat od pražské firmy, nehýří optimismem. Zhodnocení stavu mostovek a spodních částí mostů se slovy špatný či dokonce velmi špatný jen hemží. Nejhůře je na tom Goethova lávka u Císařských lázní. Její stav je dlouhodobě havarijní, proto je také pro pěší zcela uzavřená. Samostatnou kapitolou je pak Chebský most.

Podle materiálu je sice stav spodní části dobrý, samotná mostovka si ale vysloužila označení velmi špatná. „Most zatím udržujeme ve stavu, aby byl schopný provozu. Aktuální problémy řešíme v okamžiku, kdy nastanou,“ konstatoval Bruštík. Budoucí generální opravu může komplikovat fakt, že jej ministerstvo kultury vyhlásilo kulturní památkou.

„Odbor rozvoje a investic dostal za úkol vypsat výběrové řízení na zpracování stavebně historického průzkumu a stavebně technického průzkumu Chebského mostu. Je to nutný předpoklad pro budoucí rekonstrukci,“ přiblížil aktuální dění kolem jednoho z nejvytíženějších karlovarských mostů Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Materiály, které má odbor vypracovat do konce příštího roku, se týkají už zmiňované lávky u porcelánky a Na Vyhlídce. Z mostů samotných jsou pak ve hře Chebský, Mickiewiczův, u letního kina, Čankovský a v Rolavské ulici.

Projektová dokumentace vznikne i pro podchod u Becherovky. V rozpočtu města na letošní rok jsou prostředky také na dokončení rekonstrukce schodišť lávky u Drahovického mostu.

Letos dojde i na novou lávku pro pěší přes horní nádraží. Bude bezbariérová a vyjde na 20 milionů korun.