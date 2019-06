Most ve Valech končí, lávka pro pěší ale zatím nemá povolení

To začne platit jen pár dní před tím, než se definitivně zavře starý most, na jehož místě vyroste nový, se dvěma pruhy pro auta.

„Narazili jsme na nepřesnosti ve stavební dokumentaci, zpoždění však termín odevzdání stavby neohrozí,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Vladimír Sommer.

Původní termíny uzavření mostu a silnic k němu vedoucích byly plánované na druhou půli května.

Na přeloučském stavebním odboru leží žádost firmy na stavební povolení lávky teprve krátce. „Žádost je zde podaná, budu se jí zabývat v pondělí,“ řekl Jiří Jura ze stavebního odboru přeloučského městského úřadu.

Lidé, kteří byli zvyklí si po starém jednosměrném mostě zkracovat cestu na mělické písníky, mají od úterý smůlu.

„Od 11. června do 13. července bude most sice otevřený, ale uzavřený už bude podjezd pod železniční tratí. Zde se bude muset dočasně prohloubit podjezd, aby na staveniště projely jeřáby a další technika,“ řekl Jura.

Do té doby musí stát přes Labe provizorní lávka pro obyvatele Mělic, kteří ji budou využívat při cestě k vlaku. Hned 13. července začne platit uzavírka valského mostu, a to až do 5. června 2020.

Ten původní rozeberou silničáři na tři lávky. Je totiž kratší, než je standardní délka krajských mostů.

„Tento most má 90 metrů, naše jsou průměrně o jedenáct metrů delší. Rozebereme ho na tři mostní provizoria, která využijeme při havarijních situacích, které případně nastanou,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Kompletní tak zůstane pouze mostní lávka pro pěší, která se stane součástí podobného typu mostu v Kuněticích. „Tam je chodník pouze z jedné strany, takže dostanou chodník oboustranný,“ řekl Němec.

Nový most bude stát čtvrt miliardy korun

Nový most postaví pro Ředitelství vodních cest, které je investorem, Stavby mostů Praha společně s Metrostavem a společností Valy – Mělice. Za práce dostanou přes 258 milionů korun včetně DPH, přičemž investoři původně odhadovali, že za zakázku zaplatí o zhruba 24 milionů korun méně. Hlouběji do kapsy musel sáhnout i Pardubický kraj. K původně plánovaným 47 milionům přidá hejtmanství ještě necelých dvanáct milionů korun.

Po přestavbě bude na mostě umožněna vyšší zátěž a bude obousměrný. To se ale nelíbí některým obyvatelům Mělic. Obávají se totiž, že jim vesnicí začnou jezdit kamiony, které si tudy budou zkracovat cestu z Pardubic na Prahu.

Ostatně most v Přelouči u elektrárny není v dobré kondici, a tak je jejich obava na místě.