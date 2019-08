VIDEO: Větší most u Přelouče pomůže splavnění Labe

Most je jednou z důležitých staveb, projektu splavnění Labe do Pardubic.

Staré mostní provizorium bylo kvůli své výšce jednou z překážek plavby lodí až do Pardubic. Nový most bude dvouproudový, až doposud si zde řidiči museli dávat přednost.

„Nový most je důkazem, že to se splavněním Labe do Pardubic myslíme vážně,“ řekl Vojtěch Dabrowski z ministerstva dopravy.

„Nezapomínejme ani na povodně, nový, 196 metrů dlouhý most více než dvojnásobně rozšíří prostor pro průchod velkých vod záplavovým územím,“ řekl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

V současné době probíhají práce na založení pilotů na valském břehu. V září se na mělické straně připraví plochy pro montáž mostu. Zde se namontuje třetina mostu a poté se po třetinách bude na valskou stranu vysouvat.

Během výsunu bude konstrukce podepřena pomocnými věžovými bárkami v korytě řeky, které se po dokončení odstraní a v řece pak nebude pohyb lodí ani proudění vody omezovat žádný pilíř. Vybetonovaná mostovka bude široká 14 metrů a ponese dvouproudovou silnici i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty.

Stavbu za 258 milionů korun financuje Ředitelství vodních cest přes Státní fond dopravní infrastruktury, který na ni letos uvolnil 110 milionů korun.

„Dvacet milionů již bylo proinvestováno, zbytek získá stavba v příštím roce, podílet se bude i Pardubický kraj,“ řekl Tomáš Blecha ze Státního fondu dopravní infrastruktury.