Mosty v Hradci vypadají zespodu děsivě, podle správce je jejich stav dobrý

Redaktor iDNES.cz zkontroloval několik silničních mostů v Hradci Králové. Byť není statik, spatřil věci, ze kterých by se slabším povahám mohlo udělat nevolno. Chtěl zjistit, zda hradecké mosty nečeká stejný osud jako ten v pražské Libni či most Plukovníka Šrámka ve Svinarech na okraji Hradce, po němž se kvůli havarijnímu stavu už 14 měsíců nesmí jezdit (více v článku Stoletý svinarský most skončí ve šrotu).

Orlický most na Gočárově okruhu je sice se svými 38 lety hradeckým nejmladším, ale odborníci se už v roce 2014 shodli, že je v havarijním stavu. Dovnitř zatékalo, beton připomínal drobenku a opravy stály mnoho desítek milionů korun. Mosty U Soutoku a Labský jsou o šest let starší a přestože železobetonem se při jejich stavbě rozhodně nešetřilo, koledují si minimálně o velmi důkladnou inventuru.



Labský most: Balkán v Hradci

Při prohlídce Labského mostu vzbuzují vyloženou nedůvěru dvě lešenářské tyče, které provizorně podpírají nosnou traverzu, jež rzí jen kvete. Betonová konstrukce se zvláštně potí, od stropu se klikatí široké odpadní potrubí, ale i ledabyle upevněné a ustříhané plastové trubky pro vnitřní rozvody vody, na některých místech ucpané stavební pěnou. Velmi špatný dojem umocňuje roura v zemi, z níž cosi vytéká a po pár metrech mizí v Labi.

„Podpěr jsem si poprvé všimla až docela nedávno, připomíná mi to Balkán, kde si s takovými věcmi také moc hlavu nelámou. Asi nejvíc mi ale vadí ten puch. S kočárkem tu chodím denně a bohužel to nikudy nemohu obejít,“ říká Martina Pospíšilová.

Labský most stejně jako celý druhý silniční okruh spadá pod správu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a stejně jako jiné mosty se na něm ze zákona pravidelně dělají prohlídky. Podle vyjádření ŘSD prošel most takovou kontrolou 26. února.

„Zjištěný stavební stav byl tři, tedy dobrý. Na mostech byly v roce 2016 vyměněny dilatační závěry a je prováděna pravidelná stavební údržba. Zásadní rekonstrukce se neplánuje,“ konstatuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Obraz bídy skýtají rovněž vnitřnosti v celém Královéhradeckém kraji nejfrekventovanějšího mostu - U Soutoku. Zatímco zvenku se stejně jako u Labského mostu zdá být vše v nejlepším pořádku, pohled ze zespodu je vyloženě tristní.

Kvůli oloupané betonové konstrukci na některých místech vykukují výztuhové roxory. Z mříží, jež kdysi bránily v přístupu k teplovodnímu potrubí vinoucímu se pod mostem, zbyly jen prorezlé rámy, prokvetlé jsou rovněž další kovové konstrukce, do betonových spár evidentně zatéká, kvůli tomu některé z nich připomínají spíš dlouhé praskliny. Je tu i kartonový pelech bezdomovce nebo hnízda nutrií.

Krápníky pod nadjezdem

Rovněž most, přesněji dvojice mostů, U Soutoku prošel odbornou prohlídkou ŘSD. „Prohlídka byla provedena 21. prosince 2016, zjištěný stavební stav je dobrý. V letošním roce je plánována oprava odvodnění izolace obou mostů,“ upozorňuje Ledvinová.

Orlický most, který leží mezi malšovickým stadionem a někdejší Teslou, ŘSD hodnotí stavebním stavem II - velmi dobrý. Není divu, opravy skončily v roce 2015 a stály kolem 40 milionů korun. Jenže se možná zbytečně šetřilo.

Rovněž tuto stavbu ve skutečnosti tvoří dva identické mosty, jejichž středem vede servisní lávka. Rošty jsou v dobrém stavu, ale ostře kontrastují s traverzami, na kterých leží.

Rošty s konstrukcí sice spojují zcela nové šrouby, jenže samotné traverzy podle vrstvy rzi nejenže nepochybně pamatují slavnostní otevření v roce 1980, ale od té doby je zřejmě žádným ochranným nátěrem nikdo nenatřel.

Nadjezd u fotbalového stadionu je stejně starý jako blízký Orlický most, rovněž leží na druhém silničním okruhu. Také tato stavba by nutně potřebovala rekonstrukci. Z betonové konstrukce začínají vylézat zpevňující dráty a je tu takové vlhko, že se tu tvoří zajímavé betonové krápníkové útvary - stalaktity shora dolů i stalagmity rostoucí opačným směrem.