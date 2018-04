Frekventovaný most mezi Otrokovicemi a Tlumačovem bude do října zavřený

„Silnice mezi Vršavou a Jižními Svahy je v havarijním technickém stavu, což má dopad na bezpečnost a plynulost dopravy,“ přiblížil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.

Proto je připravena rekonstrukce úseku, který měří 1,7 kilometru. Volný bude po většinu času oprav jeden jízdní pruh a provoz na něm budou řídit semafory. Dočasně bude nutná i úplná uzavírka.

„Na silnici není značný provoz, takže dopravní potíže by neměly být velké,“ věří náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

Příjezd bude uzavřený jen pro kamiony, které budou muset jezdit přes město. Stavební práce za 23 milionů korun skončí nejpozději do začátku srpna.

Silničáři by ale chtěli v létě opravit také část hlavního příjezdu z centra na Jižní Svahy. Pokud dostanou od státu peníze, což zatím není jisté, pustí se do práce o prázdninách. Vymění povrch na zhruba půl kilometru dlouhém úseku stoupání od ulice K Pasekám k I. segmentu.

„Silnice má tři pruhy, při opravě bude vždy jeden zavřený a pojede se ve zbývajících dvou, po jednom nahoru, po druhém dolů,“ popsal Berecka.

„Ve stoupání se nebude moci předjíždět, což bude pro dopravu složitější. Když pojede nahoru trolejbus, ostatní auta za ním budou muset jet pomaleji,“ doplnil.

V úterý začala oprava cesty z části Vršava na největší zlínské sídliště Jižní Svahy (červená značka), o prázdninách se chtějí silničáři pustit také do části hlavního příjezdu na sídliště z centra (modrá).

Ve středu se silničáři také pustí do opravy mostu přes vlakové koleje na frekventované cestě mezi Otrokovicemi a Tlumačovem a úplně ho uzavřou až do konce října.

Osobní auta budou místo objíždět přes otrokovickou čtvrť Baťov, kamiony vyrazí po dálnici z Hulína.

„Úplná uzavírka mostu je nutná, protože ho nemůžeme opravovat po polovinách. Vymění se celá nosná konstrukce, udělá se nová železobetonová deska, včetně živičného povrchu, říms a izolací,“ vysvětlil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Zatímco na Baťově přibude k nelibosti tamních obyvatel spousta aut, Tlumačov si má polepšit, protože přes obec nebude jezdit tolik kamionů. „Problémy můžou být první týden, než si na to lidi zvyknou. Nemyslím si, že by byl Baťov zahlcený auty,“ řekl Chudárek.

Vzhledem k tomu, že most vede přes hlavní železniční koridor mezi Přerovem a Břeclaví, bude dočasně omezená i vlaková doprava. V úseku z Otrokovic do Tlumačova platí částečná výluka od 28. dubna do 6. května vždy od 7 do 19 hodin.

„Vlaky budou v této části jezdit po jedné koleji a křižovat se v přilehlých stanicích,“ sdělil ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.