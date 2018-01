Most u Černé Hory se dál rozpadá, kamiony na něm nedodržují rychlost

„Je tam velmi rychlá degradace mostu, zatéká do něj voda. Největším rizikem je samotný provoz na mostu, zejména náklaďáky. Ty totiž nedodržují povolenou třicítku, což se promítá do stavu mostu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Pokud podle něj kamiony nezačnou dodržovat předepsanou rychlost, existuje riziko, že silničáři budou muset most uzavřít a dopravu přesměrovat přes sousední dvoutisícovou Černou Horu. „A my to Černohorákům rozhodně nepřejeme,“ doplnil Rýdl.

ŘSD proto požádalo dopravní policii, aby se v tomto úseku více zaměřila na měření rychlosti. Policisté přislíbili, že budou u mostu hlídkovat velmi často.

Už od loňského částečného uzavření mostu plánuje ŘSD jeho demolici, k níž by mělo dojít letos v březnu. Původně plánovaná oprava totiž není podle ředitelství možná.

Zatím však ŘSD nemá stavební povolení, které mu minulý týden úřad nevydal. Požadoval doplňující údaje. „Ty jsme už dodali a podle našich informací se znovu stavební řízení rozběhlo,“ sdělil Rýdl.