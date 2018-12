Vary potřebují další most přes Ohři, nový by měl vyrůst v Tuhnicích

Podle primátorčina náměstka pro investice Petra Bursíka jde o jednu z variant, kterou bude radnice nejspíše rozpracovávat.

„Vnímáme potřebu výstavby nového mostu už jenom vzhledem k tomu, že dopravní zátěž začíná narůstat,“ řekl.

Na průtah podle něj nelze alespoň z jedné strany potenciálně napojit například most Patrice Lumumby v Drahovicích, který v současnosti slouží jen pro pěší, proto je další stavební dílo zvažovaným řešením.

„Je třeba si říct, že rozpočet na nový most je kolem 300 milionů korun a vlastník pozemku u dolního nádraží, firma Lordship, v posledním zhruba dva roky starém memorandu odmítal výstavbu na svých pozemcích,“ konstatoval náměstek.

Radní Martin Dušek, pod kterého spadá odbor dopravy, uvedl, že město musí se zástupci developerské firmy svolat jednání. „Určitě by to chtělo tuto dopravní situaci řešit, protože mosty jsou v havarijním stavu,“ doplnil.

Firma Lordship plánovala za dolním nádražím směrem na Tuhnice stavbu zcela nové městské čtvrti pod názvem Central park Karlovy Vary. Ještě předloni v únoru zástupci Lordshipu a města mluvili o tom, že most z Charkovské ulice zůstane jen v takzvané územní rezervě a nemusí se stavět současně s novou čtvrtí.

Bývalé vedení radnice naznačovalo, že by byl nový most ku prospěchu i Lordshipu, neboť by mu přinesl lepší dopravní obslužnost spodní části území.

Podle karlovarského dopravního inženýra Oty Řezanky je nový most zásadní pro rozvoj bývalého areálu dolního nádraží.

„Jedná se de facto o jediný možný způsob dopravního napojení, jelikož křižovatky u obou sousedních mostů, tedy u Becherplatzu a čerpací stanice ÖMV, již další zátěž nezvládnou,“ uvedl.

Připomněl rovněž, že Ředitelství silnic a dálnic už dalo souhlas s jednostranným napojením nového mostu na průtah, které by podle něj výrazně odlehčilo sousedním dílům. Současně odkázal na průzkum společnosti EDIP, podle kterého by nový most využily tisícovky aut denně.

„Je tedy významnou prorůstovou investicí a měl by být prioritou města,“ řekl Ota Řezanka. Varoval však před vznikem další mimoúrovňové křižovatky, kterými je podle něj centrum města zaplněné.

Podle Petra Bursíka by naprosto ideální variantou bylo, pokud by stavba mostu z Charkovské ulice předcházela opravě Chebského a Ostrovského mostu. Ten Chebský zahrnuje studie nového integrovaného dopravního terminálu, který autoři umístili do Varšavské ulice. Navrhují, aby se z nynějších dvou pruhů rozšířil na čtyři.

Konečné slovo v tomto případě ale budou mít s největší pravděpodobností památkáři. Ministerstvo kultury ho totiž před časem prohlásilo kulturní památkou (podrobněji v článku Chebský most jako památka zkomplikuje stavbu terminálu, bojí se Vary).

„Chebský most je rozdělen na dvě části. Jedna je ta, která vede nad kolejištěm a druhá je ta, která vede nad řečištěm. Ta, která vede nad kolejištěm, je v poměrně špatném technickém stavu a je na ni vypracovaná projektová dokumentace. Mostní část, která je nad řečištěm, tam je výběrové řízení na dodavatele diagnostik mostní konstrukce s tím, že stav konstrukce není tak špatný,“ popsal Petr Bursík.

Zmínil přitom, že integrovaný dopravní terminál bude vedení radnice teprve řešit, navíc čeká na takzvaný generel dopravy. Jde o strategický dokument, který řekne, jak s dopravou v Karlových Varech do budoucna naložit.

„Na generelu dopravy se stále pracuje. Zhruba dvakrát měsíčně se schází pracovní skupina, kdy zpracovatel, což je firma Udimo, nejdříve přišla s analytickou částí a z ní se dostává do návrhové části,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Podle předpokladů by mohlo dojít na veřejné projednání generelu začátkem příštího roku, čistopis bude nejspíše během jara.