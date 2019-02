Most přes Vltavskou v Praze bude opět bezpečný

Stavbař Petr Vítek říká, že most přes Vltavskou bude jistit deset podpěrných věží a dělníci na něj v průběhu dneška umístí i poslední pilíř: „Ten se zvedne pomocí dvou jeřábů a po kluzných drahách se zasune pod most, kde bude postupně aktivován.“

Podle předsedy pražské Technické správy komunikací Petra Smolky se teď auta na most nedostanou. Tramvaje pod ním jezdí pouze jednosměrně: „Omezení pro potrvá nejpozději do neděle.“ Po skončení prací by měl být most podle Smolky naprosto bezpečný: „Od pondělního rána budou pod mostem jezdit tramvaje v obou směrech. Uvolněná bude i automobilová doprava.“

Dopravní omezení u stanice Vltavská skončí téměř přesně po čtyřech měsících.