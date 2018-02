Stoletý svinarský most skončí ve šrotu, město nechá kousek na památku

Kraj jako majitel ani město nenašly pro zkorodovanou konstrukci historicky cenného mostu Plukovníka Šrámka využití.

Co s mostem dál, v minulých dnech řešili krajští i městští zastupitelé. Most sice ministerstvo kultury před časem odmítlo prohlásit kulturní památkou, ale podle vyjádření Národního památkového ústavu má nýtovaná konstrukce historickou hodnotu jako příklad stavitelství z počátku 20. století.

Hejtmanství nabídlo most bezplatně městu. „Ve výběrovém řízení na stavbu nového mostu jsme počítali i s možností zachování konstrukce. Jeden a půl milionu korun je v rozpočtu určeno na rozebrání mostu a jeho transport do vzdálenosti 25 kilometrů,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Pokud o most nikdo zájem mít nebude, upřednostní kraj levnější řešení, tedy demolici a odvoz do šrotu.

A právě k tomu zřejmě dojde. Osud mostu Plukovníka Šrámka vyvolal velmi živou debatu na jednání hradeckých zastupitelů. Ti vybírali z několika možností - od převzetí celého mostu a jeho uložení na letišti, než se najde využití, přes částečné využití až po možnost, že zůstane celý kraji.

O zachování celého mostu nejvíc bojoval Adam Záruba (ZPH a SZ). „Je to nejstarší most na území Hradce Králové. Je také jeden z posledních tohoto typu na území kraje. Hodnota je i v tom, že jde o jeden z mála dochovaných dvoupolových mostů. Je součástí jedinečného souboru různých typů mostů v Hradci Králové,“ přesvědčoval politiky zastupitel.

Most ve Svinarech Most z roku 1907 úřady před rokem kvůli korozi konstrukce uzavřely pro auta. Stavbu nového připravuje Královéhradecký kraj, zatím čeká na stavební povolení. Hejtmanství chce začít stavět na jaře a most dokončit do konce roku. Nový most má být širší a únosnější. Nemá mít střední pilíř. Stát má 65 milionů korun bez započtení DPH.

Převzetí mostu městem doporučil i památkový odbor magistrátu. „Konstrukce je vzácná tím, že má dvě pole a středový pilíř. Každá část má jiné technické řešení tak, aby konstrukce byla velmi úsporná. Zajímavá je i nýtovaná konstrukce, která se dnes už nepoužívá,“ hájil zachování mostu vedoucí odboru památkové péče Jan Falta.

Pro to se v diskusi vyjádřilo i několik dalších zastupitelů. „Pokud je možnost most převzít a někde za relativně malé peníze uložit, jsem pro,“ uvedl Leoš Heger (TOP 09).

Řada poslanců měla ale pochybnosti, zda se pro most najde využití. „Nevěřím, že šetrná demontáž nýtovaných spojů bude laciná. Také si myslím, že nám Povodí Labe nepovolí postavit do koryta řeky pilíř - je to při povodních rizikové místo,“ namítal Lubomír Štěpán (KSČM).

Proti transferu celého mostu na letiště se vyjádřil i hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK): „Umím si představit, že pokud bychom měli místo, část mostu bychom využili. Rád bych most zachoval, ale obávám se, že jakmile ho jednou uložíme, už ho nikdo z úlu na letišti nevytáhne. Já bych se přikláněl k variantě umístit nějaké fragmenty mostu ať už do předmostí nového ve Svinarech, nebo jinam.“

Tuto variantu nakonec zastupitelé schválili. Teď se musí rozhodnout, jak velké části se zachovají a kde nakonec skončí.

„Budeme to konzultovat s odborníky z Národního památkového ústavu a také s naším odborem památek. Podle NPÚ existuje i možnost umístit fragment mostu do Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka. Jsem rád, že se podařilo prohlasovat alespoň zachování části, i když jsem byl pro záchranu celého mostu,“ popsal další postup náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Zklamaný z rozhodnutí většiny byl Adam Záruba: „O tom, co přesně se má zachránit, by měli rozhodnout památkáři, aby se opravdu zachovalo to nejcennější. Není to úplně beznadějné, opět se však ukázal ohromný kulturní deficit u valné části zastupitelů, kteří reprezentují Hradec.“