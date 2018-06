Půl svinarského mostu míří do šrotu, půl doslouží. Přes Orlici vznikne nový

Dva dělníci synchronně řežou masivní ocelové nosníky. Od hořáků padají proudy jisker do Orlice. Osmimetrová část konstrukce jednou stranou sedí na kamenném pilíři, druhá se opírá o provizorní opěru. Nad mostem ční masivní rameno velkého jeřábu, který je široce rozkročený na předmostí víc než 30 metrů od středu mostu.

„Začínáme menším dvacetitunovým dílem, následně vyndáme ještě jeden stejně velký a pak už budeme pokračovat většími, ty už bude zvedat jeřáb na kratší vyložení, takže je unese,“ popisuje postup prací stavbyvedoucí Petr Volejník.

„Jděte pryč z lávky, kdyby prasklo lano, mohlo by někoho zranit,“ vyklízí muž v přilbě a oranžové vestě provizorní lávku, která je šest metrů vedle mostu. Motory zabírají a první kus mostu jeřáb po chvíli pokládá na břeh.

Práci stavařů sleduje s novináři desítka starousedlíků. Mezi nimi je Zbyněk Černík, vnuk legionáře Bohumila Jana Šrámka, po kterém most dostal jméno.

„Děda jel do Ruska na zkušenou. Když začala válka, vstoupil do legií. Po válce v armádě zůstal. Když nás zabrali nacisté, tak ho v 45 letech penzionovali. Byl v odboji, v Obraně národa, někdo ho udal a skončil v Terezíně. Prodělal tyfus, měl otevřenou tuberu a rok po válce zemřel,“ vzpomíná zhruba sedmdesátiletý muž.

Most plukovníka Šrámka zavřeli silničáři pro auta v polovině loňského ledna kvůli vážné korozi nosné části. Od té doby byl otevřený jen pro pěší a cyklisty. Zavření mostu ztížilo život tisícům lidí a rozdělilo místní část Hradce Králové. Zkomplikovalo dopravu a také rozdělilo autobusové linky.

Most postaví do konce roku, kamiony na něj nebudou smět

„Nový most za 78 milionů korun by měl být hotový do konce roku,“ říká náměstek hejtmana Hradeckého kraje pro dopravu Martin Červíček (ODS).

„Pevně věřím tomu, že to stihneme. Samozřejmě hodně věcí se dodělá později. Most ale chceme do konce roku otevřít. Uvidíme, jak nám bude přát počasí. Nový most bude jednopolový (bez pilíře), dlouhý 76 metrů, široký 13 metrů, budou lepší poměry pro najíždění na něj. Bude mít větší tonáž, ale pustíme na něj jen auto do deseti metrů, rozhodně nebude pro kamionovou dopravu, ostatně spojuje silnice třetí třídy,“ reaguje politik na časté obavy místních.

Kraj spravuje celkem 700 mostů. „Deset procent z nich je ve stavu, kdy se jim musíme začít věnovat, abychom se nedočkali podobného průšvihu, jako bylo zavření tohoto mostu. Mosty kontrolujeme a připravujeme údržbové práce. Máme harmonogram, jak mosty budeme opravovat, a dáváme na ně i víc peněz,“ říká Červíček.

Mezi tím začínají dělníci odřezávat další část mostu. „Ještě dnes chceme rozebrat celou severní část mostu. Fragmenty uložíme na břehu, rozřežou se na menší části, a ty skončí ve šrotu. Zítra jeřáb přejede na druhý břeh a bude pokračovat v práci,“ říká stavbyvedoucí.

V neděli se pak bude snímat část jižní část mostu, která se má zachovat. „Ta se rozdělí na dvě částí, na větší a menší, a odloží se tady v parku,“ ukazuje panelové základy stavbyvedoucí.

Co bude s kusy mostu, se zatím neví

Zachovanou nýtovanou konstrukci převezme od kraje město Hradec Králové. Teď řeší, jak s polovinou mostu naloží.

„Odbor hlavního architekta připravuje studii, co s mostem bude dál. Konstrukce by se mohla využít na stavbu nějakého menšího mostu, další možnost je zachovat to jako technickou památku. Mohla by zůstat tady v parčíku nebo je možné vestavět do konstrukce mostu nějakou další funkci, třeba zázemí hřiště, nebo u řeky zázemí pro vodáky. Uvidíme, co architekti navrhnou. Konečné slovo bude mít nové zastupitelstvo, a to je velká neznámá,“ připomíná blížící se komunální volby hradecký opoziční zastupitel Adam Záruba (ZPH a SZ), který za záchranu konstrukce dlouhodobě bojuje.

„Osud zbytku mostu budeme pečlivě hlídat. Teď je tady precedent s koželužnou v Kuklenách, kdy vedení města slíbilo zachovat ji, pak ji nechali pár let chátrat a nakonec zastupitelé schválili její zbourání,“ říká Záruba.

Mostní konstrukce má podle odborníků historickou hodnotu. Ministerstvo ji sice odmítlo prohlásit za kulturní památku, ale pro alespoň částečnou záchranu ocelové nýtované konstrukce z roku 1907 se vyjádřily Národní památkový ústav a také památkový odbor hradeckého magistrátu. Podle nich má nýtovaná konstrukce historickou hodnotu jako příklad mostního stavitelství z počátku 20. století.