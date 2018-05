Hradec chtěl uchovat jen fragment mostu ze Svinar, ale nechá ho půlku

Termín fragment se ukázal jako velmi pružný. Na konci ledna zastupitelé schválili po bouřlivé debatě bez většího upřesnění, že se starý most bude připomínat jeho fragmentem. V březnu už rada města definovala fragment jako čtvrtinu mostu.

Nakonec se ale opozičnímu zastupiteli Adamu Zárubovi (ZPH a SZ), který dlouhodobě bojuje o zachování mostu, podařilo přesvědčit kolegy, aby se zatím na břehu Orlice uložila polovina mostní konstrukce.

„Bohužel se nepodařilo zachovat obě pole. Ale polovina mostu je už logickou konstrukcí. Z té počáteční beznaděje se podařilo zachránit podstatnou část. Jsem rád, že část zastupitelů pozměnila svůj názor,“ řekl Adam Záruba.

Zachovat minimálně polovinu mostu doporučovali i odborníci. Ministerstvo kultury sice před časem most z roku 1907 odmítlo prohlásit za kulturní památku, ale podle vyjádření Národního památkového ústavu má nýtovaná konstrukce historickou hodnotu jako příklad mostního stavitelství z počátku 20. století. Mostu se zastal i památkový odbor magistrátu.

Z části mostu bude připomínka historie, nebo skutečná lávka

„Konstrukce mostu je vzácná i tím, že má dvě pole a středový pilíř. Každá část má jiné technické řešení, aby konstrukce byla navržena velmi úsporně. Zajímavá je i nýtovaná konstrukce, která se dnes už nepoužívá,“ hájil zachování mostu vedoucí odboru památkové péče Jan Falta.

Polovina mostu, dlouhá 36 metrů, široká 6 metrů a těžká 74 tun, se rozdělí na dvě části. Přenesení vcelku by bylo příliš drahé - stálo by kolem 2,5 milionu korun. Sejmutí po dvou částech by nemělo stát víc než 150 tisíc korun. Pozůstatky mostu se po dobu stavby nového uloží na břehu Orlice. Současně se zachová i část mostního pilíře.

„Mostní pole musí na něčem stát, tak jsem navrhl zachování pískovcových bloků,“ řekl Adam Záruba. Most teď patří Královéhradeckému kraji, ten ho svěří do úschovy městu Hradec Králové.

Následovat bude prozkoumání technického stavu mostu a odbor hlavního architekta města připraví studii na konečné využítí pozůstatků konstrukce. „Jsou varianty, jestli je vystavit jako pamětihodnost, nebo jestli znovu použít jako most nebo lávku,“ podotýká Adam Záruba.