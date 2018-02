V Mostě otevřeli schránu ze základů soudu. Našli i recept proti zápalu plic

„Zaletované víko schránky otevřel už v předstihu konzervátor, ale nikdo z nás se na její obsah zatím nepodíval,“ uvedl těsně před slavnostním odhalením novodobého pokladu ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup.

Podle něj sice již před lety někdo schránku pootevřel, ale zřejmě do ní jen nakoukl a nic dalšího už nedělal. Ze schránky pak začal pomalu za asistence ředitele Státního okresního archivu v Mostě Martina Myšičky a mosteckého primátora Jana Paparegy vyndávat uschované věci.

Všechny nalezené dokumenty jsou v němčině. Rozsah nálezu muzejníky příjemně překvapil a berou ho jako skvěle ucelený soubor památek na jednu konkrétní slavnostní událost, která stála asi i za největší rozvojem Mostu v jeho dějinách.

Většina nalezených věcí teď poputuje k laboratornímu zpracování. Některé papírové dokumenty bude nutné kvůli jejich křehkosti zrestaurovat. „Předpokládáme, že v druhé polovině roku bychom mohli nalezené věci vystavit pro veřejnost,“ uvedl ředitel muzea.

Cínová schránka se do muzea dostala na konci roku 1977 těsně předtím, než byla budova tehdejšího soudu ve starém Mostě kvůli těžbě uhlí odstřelena.

Samotné muzeum čekalo stěhování hned vzápětí, protože i jeho budova v tu dobu stála téměř na hraně těžební jámy. Všechny muzejní materiály se stěhovaly celkem třikrát, než se konečně dostaly do současné budovy mosteckého muzea.

„To, že se jedná o sbírkový předmět a že schránku vlastně nikdo za celou dobu neotevřel, jsme zjistili až díky mimořádné inventarizaci, která právě v muzeum probíhá,“ popsal okolnosti znovuobjevení schránky Soukup.

„Bylo by dobré najít někoho, kdo by si ještě vzpomněl, jak schránku z budovy vyňali. Byla uložená pod závěrným kamenem. Ten, kdo ji vyndal, o ní mohl něco vědět. Třeba to, zda ji při bouracích pracích objevili úplnou náhodou,“ doufá v rozluštění dalšího tajemství Soukup.