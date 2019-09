Nadjezd u pardubické nemocnice čeká na velkou opravu, riziko prý nehrozí

9:16

Pardubice si vyčlenily dalších 3,5 milionu korun na zabezpečení nadjezdu v Kyjevské ulici u nemocnice. V červnu se uvolnila omítka z hlavy nosníku pilíře, proto je nutné celkově zajistit ostatní pilíře. Město připravuje velkou rekonstrukci mostu, která by měla být hotová do dvou let.