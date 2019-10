Most u nádraží v Hradci se rozpadá, auta pojedou jen ve dvou pruzích

11:22

Vytížený silniční nadjezd u hlavního nádraží v Hradci Králové je v kritickém stavu. Od 14. října proto bude v Koutníkově ulici na silnici I/35 omezená doprava. Namísto tří jízdních pruhů budou jen dva. Omezení může trvat i několik let. Minimálně do doby, než vedle vyroste nový most.