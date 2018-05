Most v Mladých Bukách je jen pro zvané, objížďka trápí řidiče i sanitky

Až do konce listopadu je kvůli opravám v Mladých Bukách zavřen most na silnici I/14. Byla by tu sice možnost využití jiného mostu, jenže ten je v natolik špatném stavu, že jeho přejezd přes řeku Úpu je jen pro vyvolené. Bez povolení nesmí na most obyvatelé krkonošské obce, a dokonce ani záchranka či hasiči.



Přitom záchranným složkám se razantně zvýšily dojezdové časy až o desítky minut. „Nesmíme dojet ani ke hřbitovu,“ stěžují si místní.

Opravy mostu v Krkonošské ulici se zahájily loni na podzim, na začátku dubna se most pro řidiče uzavřel úplně, což potrvá až do 30. listopadu.

„Objízdná trasa pro osobní vozidla vede po silnici II/16 přes Svobodu nad Úpou a Černý Důl do Čisté a zpět na I/14. Pro nákladní vozidla je trasa vedena obousměrně po I/16 a II/325 na Hostinné a Kunčice nad Labem do Vrchlabí. Pro náklaďáky nad 30 tun po I/16 na Horka u Staré Paky a po II/293 a II/295 do Vrchlabí,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

„Obec je odříznuta od světa“

Podle ŘSD stavba nového mostu a předmostí vyjde na 37,5 milionu korun. Nadšení s uzavírkou nesdílí ani starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. „Část jedné naší obce Hertvíkovice je uzavírkou skoro odříznuta od světa. Obtížné to mají všichni, největší problémy ale vznikly na straně jednotek záchranného systému. Dojezd našich dobrovolných jednotek se z pěti minut zvýšil na dvacet a to už je opravdu velký rozdíl. A totéž platí i pro sanitky,“ upozorňuje starostka.

Obec si pro své občany, kteří si zažádají o povolenku, připravil nouzové řešení - obecní most. „Ten je ale ve špatném stavu a jeho další trasa vede strmou a úzkou cestou,“ popisuje Potůčková. Podle ní by se nouzový most mohl časem rovněž dočkat rekonstrukce: „V současné době se dokončují projekční práce na jeho opravy, které by mohly začít po otevření hlavního mostu.“

Zkrátit si cestu přes nouzový most nemůže každý. „Aby řidič získal povolenku, musí vyhovovat námi vydaným pravidlům,“ zdůrazňuje Potůčková. Mezi hlavními podmínkami jsou „občanství“ Mladých Buků v části Hertvíkovice nebo u hřbitova, vlastnictví nemovitosti tamtéž nebo šofér musí prokázat závažný důvod pro přejezd mostu.

Průjezd hlídá policie

Starostka přiznává, že povolenka způsobila pozdvižení: „Pro nikoho to není příjemné, někomu vadí i jen čekání na semaforech u provizorního mostu.“

Ten, kdo vjede na nouzový most bez patřičného povolení, může očekávat pokutu. „Každý nechť si spočítá, zda se mu to vyplatí a zda zkrácením cesty ušetří. Spolupracujeme s Policií ČR a městskou policii, které tady průjezdy přes most pravidelně kontrolují,“ zdůrazňuje starostka.

S povolenkami mají problém i místní obyvatelé. „Když potřebuji na hřbitov, nemůže mě tam autem odvézt ani dcera, protože nemá povolení. A když jdete pěšky, okolo vás pořád jezdí auta,“ nechápe například Hana Musílková.

Stejný názor mají i příbuzní. „Moje maminka musí teď chodit pěšky a na to, abych ji mohla vozit, bych musela žádat o povolenku. Není to promyšlené,“ tvrdí Lenka Poláková.