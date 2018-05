Z mostu zmizí růžová barva. Správa železnic chce, ať to zaplatí natěrač

„Odstranění růžového nátěru tlakovým tryskáním máme v plánu zahájit během příštího týdne,“ potvrdil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.



Na mostě se ostatně pracuje už nyní. Ale zatím pouze na jeho vrchní části, kudy vede kolejiště. „V současné době na mostě probíhá kolejová výluka, jejím předmětem je oprava kolejí, kolejového lože,“ popsal Illiaš.

Pak se dělníci pustí i do odstraňování růžového nátěru. Ten je na mostě od začátku loňského srpna, kdy jej místní mladík přes noc natřel. Udělal to tak šikovně, že se vyhnul i kamerovému systému. Přesto jej však policisté zhruba po dvou týdnech vypátrali.

„Policistům z obvodního oddělení v Polné se podařilo na základě vlastního šetření pachatele vypátrat. Je to třiadvacetiletý mladíka, který čelí podezření ze spáchání poškození cizí věci. Způsobená škoda byla majitelem vyčíslena na 10 tisíc korun,“ uvedla tehdy krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Vlastník mostu SŽDC se okamžitě ozval, že bude požadovat uvedení stavby do původního stavu. Růžovou barvu odmítal. Natěračovi dala společnost nabídku - buď růžovou z mostu odstraní sám na své náklady, nebo si SŽDC najme specializovanou firmu, která barvu smyje, a mladík uhradí fakturu.

Pachatel přestal komunikovat, a tak dostal soudní obsílku

Jenže podle současných vyjádření mluvčího Illiaše se dohoda nezdařila. „Pachatel s námi od konce minulého roku přerušil komunikaci. Po několika výzvách k odstranění růžového nátěru, kdy všechny lhůty pro zahájení prací již marně uplynuly, jsme mu doporučeným dopisem oznámili, že na něm budeme předmětnou částku vymáhat soudní cestou,“ sdělil Illiaš s tím, že náklady na práce odhaduje na 70 tisíc korun.

Růžový most se stal jednou z atrakcí Luk nad Jihlavou. Na sklonku loňského léta dokonce vznikla petice, která žádala SŽDC, aby viaduktu ponechala novou barvu.

„Myslím si, že je to velice nápadité, ten omšelý starý most konečně dostal svůj nový oblek. Klobouk dolů před tím, koho to napadlo. Možná to přitáhne i turisty, hlavně cyklisty,“ vysvětlila jedna ze signatářek, proč se pod petici podepsala.

„Podepisuji, protože si myslím, že natřený most v Lukách nad Jihlavou dostal nový ‚život‘, je veselejší. Líbí se mi to,“ uvedla další z nich.

Růžový most v Lukách nad Jihlavou