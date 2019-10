Stavba lávky pro cyklisty ve Svatošských skalách má začít ještě letos

Do Svatošských skal mezi Karlovými Vary a Loktem, které jsou od roku 1933 vyhledávanou národní přírodní památkou, zavítají během sezony tisícovky cyklistů i turistů. Tradičním výletním místem protéká řeka Ohře, kterou návštěvníci překonávají díky dřevěnému mostu. Ten už ale jejich náporu nestačí. Pomoci mu má právě nová lávka.



„Na stavbu už vyhlašujeme soutěž. Máme podmínky i zadávací dokumentaci, kdy jde o visutou lávku plus navazující úseky, abychom se napojili na stávající cyklostezku, a to v celkové délce 250 metrů. Projektová cena se pohybuje zhruba kolem 22,5 milionu korun a asi 750 tisíc korun za přístupové komunikace,“ popsal krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Peníze na stavbu nového díla před časem schválili zastupitelé, kraj kvůli lávce oslovuje jedenáct společností. Staveniště by měl vítěz soutěže převzít ještě letos a během zimy se pustit do přípravných prací. „Ty se týkají například pokácení několika stromů a podobně,“ přiblížil radní.

Původní dřevěný most by kraj ve Svatošských skalách rád zachoval. Podle Josefa Janů tam vznikl po druhé světové válce a patří ke koloritu místa. Lávka patří Lokti a kraj chce s městem o jejím osudu jednat.

„Město je bohužel v tak složité finanční situaci, že vůbec nevíme, kdy přijde most na řadu. Bez dotačních prostředků ho určitě nebudeme schopni opravit,“ uvedl starosta Lokte Petr Adamec.

Spletitá cesta ke stavbě

Nový most přes Ohři plánuje kraj již dlouhou dobu, jenomže to s ním nebylo vůbec jednoduché. V roce 2016 existovala studie, kterou musely projednat Povodí Ohře, CHKO Slavkovský les i Loket. Pak začaly potíže s tím, kdo koupí tamní oblíbený areál a kde má nový most vzniknout.

„Začalo tak dvouleté martyrium, během kterého jsme se dohadovali s Českou poštou,“ konstatoval Josef Janů.

Jak připomněla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, problém představovala cena.

„Karlovarský kraj mohl vše koupit za cenu v místě obvyklou tak, jak stanovuje zákon o krajích. Česká pošta nám zase řekla, že podle jejího právního předpisu má jít o cenu administrativní. A ta byla vyšší,“ popsala hejtmanka s tím, že ani jedna strana se nechtěla dostat do případných problémů.

Spor nakonec vyřešila vláda, která schválila bezplatný převod. Ten je podle hejtmanky nenapadnutelný. V současné době už je kraj majitelem pozemků nutných pro stavbu lávky, na předání rodinného přírodního areálu stále čeká. Převzít jej hodlá se všemi závazky, tedy i s nájemcem, který má řadu plánů. Ty se týkají například lesní mateřské školy a podobně.

„Nájemce by rád investoval do areálu prostředky, ale zatím nemá žádnou jistotu,“ podotkl Josef Janů.

Problematické místo v Šemnici

Kraj se nyní podívá také na most v Šemnici, kde si lidé dlouhodobě stěžují, že na něj vjíždějí i přes zákaz těžká auta. „Už máme domluvené jednání s panem starostou,“ uvedl radní. Týkat se podle něj nebude jen mostu, který je kulturní památkou, ale také trasy páteřní cyklostezky skrze obec, ke které měli obyvatelé výhrady.

Obec Šemnice si nechala zpracovat projektovou dokumentaci a má několik variant. „Prioritní je pro nás ta dolní a chtěli bychom ještě udělat lávku v Dubině k hospodě, aby to bylo pro cyklisty zajímavé, protože tato hospoda je vyhlášená,“ přiblížil před časem starosta obce Vladislav Tůma.

Kraj chce nyní začít se stavbou úseku mezi Všeborovicemi, které jsou částí Dalovic, až k Šemnici. Hotovo má být na jaře 2021. Tento úsek bude mít kombinovaný povrch, trasa dvakrát překonává potok a charakterem bude podobná, jako je část cyklostezky z Chebu do Karlových Varů. Až bude páteřní cyklostezka Ohře dokončená, měla by cyklisty provést přes Dalovice, Dubinu, Kyselku, Velichov a Stráž nad Ohří až do Lužného, který už leží v sousedním Ústeckém kraji.