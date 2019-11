Ekologický most staví z kůrovcového dřeva. Bude hlásit námrazu i závady

Stavba přemosťuje Dubský potok. Dosavadní most dosloužil, proto v Bohunicích vzniká nový.

„O ekologický most jde ze dvou důvodů. Využívá obnovitelný materiál, tedy kůrovcové dřevo, které buď hnije v lesích, nebo se vyváží pod cenou do zahraničí. A za druhé, proti klasické stavbě má poloviční uhlíkovou stopu,“ vysvětluje projektant Roman Fojtík, který téměř desetimetrový most navrhl.

Materiál dovezli na jih Čech z Moravy. Nejde však o klasické trámy, ale lepené dřevo. Vytěžený smrk, přestože má vady, se nařeže a slepí do vazníků.

„Myšlenka navrhnout dřevěný most mě drží asi už deset let. Třeba v Rakousku, Švýcarsku nebo skandinávských zemích fungují podobné stavby už přes třicet let, navíc mnohem větší,“ říká autor. Samotný návrh vytvořil za půl roku.

Fojtík působí na Technické univerzitě v Ostravě. Pokoušel se tak svůj nápad prosadit i v Moravskoslezském kraji, nikde na to však neslyšeli. Možnost dostal až na jihu Čech v Bohunicích, kde se naskytla příležitost nahradit dosluhující můstek.

Technologií stavby bude most první svého typu v Česku. Jeho unikátnost spočívá i v systému Smart Timber Bridge, který vyvinul sám Fojtík a most jím vybaví.

„Předcházel tomu několikaletý výzkum dřevěných mostních konstrukcí po republice. Zkoumal jsem jejich životnost, jak předejít poruchám, a tím pádem zajistit co nejdelší dobu provozu. Nikde jinde zatím tato chytrá technologie nainstalována není,“ podotýká inženýr.

Cena je 4,5 milionu korun

Systém senzorů bude posílat data přímo správci silnice. Rozpozná například, když po mostě přejedou přetížená vozidla.

„Lze na to napojit i kamerový systém. S tím je spojená bezpečnost. Když dojde k přetížení, správce o tom ví a může přijet zkontrolovat, zda je konstrukce v pořádku. Čidla také dokážou předpovědět závady na konstrukci, dá se tak předejít nákladným opravám,“ říká Fojtík. Senzory upozorní i na námrazu, takže dají signál k posypu.

Přestože obcí nemohou projíždět auta těžší než 12 tun, most má nosnost ještě vyšší. Jeho životnost předpokládají minimálně sto let. V Bohunicích stavba začala před několika týdny a hotovo může být do měsíce. Konstrukce je dokončená, pracovníci nyní položí vozovku.

Dřevo je, co se týče únosnosti, spolehlivý materiál, má však problém s obrušováním. Proto auta budou jezdit po železobetonové desce, která pneumatikám odolá.

Podpěry u břehů potoka zůstaly po starém mostě, dřevěná tak bude jen nosná část. Výhodou smrkového mostu je, že se mostovka dá smontovat i mimo staveniště, o to kratší je pak uzavírka.

„Dva hlavní klady jsou právě rychlost výstavby a také cena. Klasickým způsobem by byly práce zhruba o čtvrtinu dražší. Záleží na konkrétním projektu,“ ví Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Vysoutěžená cena je 4,5 milionu korun včetně daně. „Uvidíme, jak bude technologie Smart Timber Bridge fungovat v praxi. Pro nás to může být uživatelsky komfortnější, protože budeme mít přehled o mostu online,“ dodává Štícha.