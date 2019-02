Silničáři na Vysočině našli další podezřelý most, prohlédnou ho experti

Zatím není jasné, jestli se stav mostu začal zhoršovat. Proto silničáři pro jistotu nechali na frekventovaném mostě na silnici II/602 omezit rychlost na padesát kilometrů v hodině, snížili jeho povolené zatížení a nařídili povinný padesátimetrový odstup mezi těžkými nákladními auty.

„Mostař při pravidelné prohlídce zjistil, že podle vnějšího pohledu může být poškozená výztuž jednoho z krajních nosníků. Na jaře bude proto na mostě provedena podrobná diagnostika, která nám řekne víc. Může to dopadnout tak, že diagnostika ukáže, že most je v pořádku a může dál sloužit třeba padesát let, ale my chceme mít jistotu,“ řekl Tomáš Mátl, technicko správní náměstek z Krajské správy a údržby silnic.

Mostní prohlídka přisoudila mostu u Dvorců na klasifikační škále stupeň pět z celkových sedmi, což znamená stav „špatný“, čili že most má vady a poruchy, které ovlivňují jeho zatížitelnost, ale jsou odstranitelné bez větších zásahů.

Silničáře v případě přemostění u Dvorců znepokojuje fakt, že most je vybudován z nosníků typu KA, což je stejná typová řada nosníků jako v případě mostu v Hrotovické ulici v Třebíči.

Stav zmíněného mostu se letos na přelomu roku náhle zhoršil na havarijní. Tento most poblíž třebíčské nemocnice bude tedy letos uzavřen a pravděpodobně zčásti rozebrán a postaven znovu.

Zastaralý typ je potenciálně rizikový, do mostu není vidět

Mostů s nosníky typu KA má Krajská správa a údržba silnic na Vysočině na starosti kolem čtyřiceti. „Ty z mostů, které jsou v horším stavu, se prohlížejí přednostně. Nosníky typu KA jsou problematické. Ukazuje se, že řada mostů z nich postavených není v dobrém stavu, ačkoli jsou tyto mosty relativně nové,“ přiblížil náměstek Mátl.

Zmíněný most v Hrotovické ulici v Třebíči je v havarijním stavu pouhých 23 let po svém otevření.

Nosníky KA jsou takzvaně předpjaté. Používaly se od sedmdesátých let. Dnes už od nich mostaři ustupují a považují je za potenciálně rizikové.

„Fungují tak, že uvnitř nosníku je kanálek, jímž se při výrobě nosníku protáhne ocelová výztuž, která se pak napne. Pak se ten kanálek pod tlakem vyplní maltou, injektážní hmotou. Dnes se ukazuje, že oni to tenkrát asi neuměli úplně dobře vyplnit, takže když není výztuž zcela obalená v maltě, může se tam dostat vlhkost a výztuž může korodovat. Problém předpjatých nosníků je v tom, že se neví příliš přesně, v jakém stavu ta výztuž je, protože se k ní nikdo nedostane,“ vysvětlil Tomáš Mátl.

Most u Dvorců byl na silnici z Jihlavy do Pelhřimova postaven v roce 1973. Jeho generální oprava byla provedena v roce 2000.

Po třebíčském přemostění se bude jezdit nejdéle do 13. května

Most v Hrotovické ulici v Třebíči by měl být podle plánu silničářů letos částečně rozebrán a jeho havarijní části znovu vybudovány. „Nejpozději od 13. května by měl být zcela uzavřen,“ řekl starosta Třebíče a náměstek hejtmana kraje Pavel Pacal.

Nákladní doprava nad 7,5 tuny bude jezdit po silnicích I/23 Třebíč - Vladislav II/401 - Číměř - II/351 Dalešice - II/152 Hrotovice - Jaroměřice nad Rokytnou. Osobní doprava využije náhradní trasu Bráfova třída - Znojemská - Spojovací - Hrotovická - a dále napojení na II/351. Objízdné trasy budou obousměrné.