Starý Brněnský most v centru Jihlavy čeká po téměř stech letech oprava

Starý Brněnský most byl postaven v roce 1927, v padesátých letech však jeho význam klesl. Mohlo za to dokončení nového a většího Brněnského mostu v sousedství. V roce 2003 se na starý most opět vrátila auta.



Nedávno se na jednom jeho místě objevily nové zpevňující trámy, což ale ještě není součást chystané generální opravy.

„Na tomto mostu se začaly uvolňovat kameny, tak jsme zadali naší firmě, aby je zabezpečila. A to ještě předtím, než bude zahájena rekonstrukce,“ uvedl Ján Tinka, šéf radničního odboru dopravy.

Pracovníci magistrátu například probírají s památkáři, jakou podobu bude mít zábradlí po rekonstrukci.

„Ještě ale ty přípravy úplně dotažené nejsou,“ popsal Libor Kouba z odboru rozvoje města.

Jednosměrný provoz pro auta zůstane stejný

Na mostě zůstane stejný dopravní režim jako v současnosti. Zvažuje se ale rozšíření chodníků pro pěší. Dokonce by na přemostění mohla vzniknout i odpočinková místa s lavičkami. Celá obnova mostu by měla stát jednotky milionů korun. Vedení města ale ještě o termínu rekonstrukce nerozhodlo.

„My teprve budeme sestavovat rozpočet. V tuto chvíli jsme s tímto mostem ve fázi studie a projektové dokumentace. O termínu rekonstrukce je zatím předčasné mluvit. Je více priorit než oprava Brněnského mostu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Starý Brněnský most je dlouhý 46 metrů a vysoký 8,7 metru. Ještě před jeho vznikem tudy vedla státní silnice spojující dnešní Německo a Maďarsko přes Prahu, Jihlavu, Brno a Bratislavu.

Úsek mezi současnou psychiatrickou nemocnicí a centrem Jihlavy byl nebezpečný. A to kvůli prudkému klesání a stoupání z obou stran. Složitost místa podtrhly v tomto úseku zatáčky v kombinaci s užším mostem.

Proti opětovnému otevření pro auta byla Strana zelených

Když se před šestnácti lety rozhodlo o tom, že se na most vrátí aspoň v jednom směru k zoo auta, byl kolem toho humbuk. Šéfové Strany zelených tehdy uspořádali petici a happening, brali to jako krok zpět.

Obávali se, že do centra města pronikne mnohem hustší doprava. Tehdy se totiž vedle toho i částečně zprůjezdnilo Masarykovo náměstí. To ale nemělo dlouhého trvání na rozdíl od zprůjezdnění starého mostu. V té době tyto změny prosazoval politik ODS Vladimír Hink. Chtěl tak odlehčit dopravě na vedlejším hlavním tahu.

S výstavbou „starého“ obloukového Brněnského mostu měli řemeslníci začít už na jaře 1925, ale projekt nabral zpoždění. Celá akce byla firmou Donath a spol. zahájena v dubnu 1926 a dokončena v prosinci 1927. To nový most nahradil svého dřevěného předchůdce.

V padesátých letech byl vybudován velký Brněnský most, kde dnes vede hustá doprava. Padlo na něj 4 600 kubíků betonu. Loni ho dělníci zrekonstruovali.

Tomuto mostu musely při jeho budování v padesátých letech ustoupit některé zahrady, louky, pastviny i domy. Kromě něj tehdy dělníci vytvořili i přeložku státní silnice o délce přes 1,1 kilometru.