Most v Jablonci hrozí zřícením, město ho zatím nemůže opravit

Radnice sice už přibližně pět let připravuje jeho rekonstrukci za zhruba deset milionů korun, stále se jí však nedaří dohodnout s vlastníky domů v jeho sousedství.

Rekonstrukce mostu totiž omezí například provoz nedaleké restaurace. Magistrát chce majitelům budov poskytnout finanční kompenzace, jenže všechny smlouvy ještě nejsou doladěny.

Jablonečtí zastupitelé zatím schválili, že město uzavře smlouvu o náhradách s majitelem domu, kde sídlí indická restaurace. Zatím ale nedovedlo do finále smlouvu s realitní kanceláří Ria, která vlastní další pozemky v okolí plánované stavby. O nich se bude dále jednat.

Podle posudků je most v havarijním stavu

Náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele uvedl, že most potřebuje rekonstrukci co nejrychleji. „Pokud by co nejdříve neproběhla, museli bychom ho nechat uzavřít. Podle posudků, které máme k dispozici, je opravdu v havarijním stavu,“ popsal Vele.

Podle náměstka půjde o poměrně technicky náročnou záležitost. „Je zde uložena řada sítí, které se musí provizorně přeložit,“ dodal Vele. Most podle zastupitele stavbaři postupně rozeberou a prakticky místo současného chátrajícího postaví nový. Místo něj budou lidé po čas rekonstrukce chodit po prozatímní lávce.

Kromě technické stránky věci ale plány ztěžují hlavně složitá vyjednávání s vlastníky okolních pozemků. „Most je zkrátka v zástavbě a navazují na něj okolní domy, takže v průběhu stavby musíme zajistit vstup do těchto objektů. Navíc připravovaná lávka také musí být ukotvena do jedné ze staveb. Proto právě ty kompenzace za to, že částečně nebo úplně omezíme provoz v tomto místě,“ vysvětlil Vele na posledním jednání zastupitelstva.

„S vlastníky jednáme, jenže ta jednání nejsou jednoduchá a smlouvy, které schvalujeme, jsou výsledkem nějakého kompromisu stejně jako částky, které vlastníkům dotčených nemovitostí nabízíme.“

Lávku pod tratí už opravují

V Jablonci nejde letos o jedinou větší opravu. Začátkem dubna začala dlouho očekávaná oprava lávky pod železniční tratí v ulici Na Můstku. Ta je stejně jako most v Lidické ulici taktéž v havarijním stavu.

Letos mají dělníci také dokončit plánované propojení ulic Mládí a Palackého ve Mšeně, které se vloni nepodařilo uskutečnit kvůli komplikacím s inženýrskými sítěmi.

Naplánovaná je také velkoplošná oprava povrchu v ulici 9. května a rozsáhlejší oprava chodníku v ulici Na Roli. Do silnic či chodníků ve městě má město investovat kolem 31 milionů korun.