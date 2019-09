Nové jméno mostu ve Frýdku-Místku neprošlo kvůli vazbě na Hitlera

Most Svornosti ve Frýdku-Místku zřejmě stát nebude. Navrhované jméno u zastupitelů neprošlo. Tamní radní tak chtěli pojmenovat most přes řeku Ostravici na průtahu městem, spojující dvě kdysi samostatná města Frýdek a Místek. Ke sjednocení došlo až na příkaz Adolfa Hitlera, což by nový název připomínal.