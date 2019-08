Most je ve špatném stavu a unese méně, chrudimská MHD pojede jinudy

Stav mostu je tak špatný, že autobusy městské dopravy už přes něj nebudou s největší pravděpodobností moci jezdit. Pro MHD to znamená velkou komplikaci, přes most vedou trasy dvou ze čtyř chrudimských linek.



„Musíme vymyslet, co s autobusy, bohužel není zrovna kudy to objet. Bude to pro cestující nepříjemné,“ řekl vedoucí oddělení dopravy Městského úřadu v Chrudimi Milan Šikl.

Dodal, že správní řízení, které omezí únosnost mostu, bude trvat zhruba tři měsíce. Změny tedy podle něj nepřijdou hned a rozhodně ne ještě o prázdninách.

Most funguje jako spojnice mezi nádražím a Tovární ulicí se sídlišti Na Šancích a na Větrníku. Autobusy mohou jezdit kolem hasičské zbrojnice po městském okruhu. Jenže lidé v Malecké i Tovární ulici a okolí by přišli o rychlé spojení s centrem města. Navíc Tovární ulice by se pro městskou dopravu stala slepou.

Z výsledků měření se zdá, že to je běžný zanedbaný most, jakých jsou v zemi stovky. Nejdříve se z něj začal odloupávat beton, vlhkost vinou toho pronikla na výztuž a ta začala korodovat.

Zanedbaný most patřil ještě donedávna kraji

Paradoxně ještě před třemi lety by tento problém spadl na Pardubický kraj, kterému most patřil. Jenže Chrudim v roce 2016 Maleckou ulici spolu se dvěma mosty převzala od Pardubického kraje kvůli chystané stavbě kanalizace.

V dokumentech je uvedeno, že běžná nosnost malého mostu v Malecké ulici je 40 tun, pokud po něm pojede jen jedno vozidlo, zvládne zátěž 70 tun.

Nové měření objednané chrudimskou radnicí dospělo však k jiným číslům - šest, respektive osm tun. Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) si myslí, že v době, kdy byl most předáván, už původní údaje o nosnosti nemohly platit, protože za tři roky by se takto dramaticky nesnížila.

„Nejmenší autobus MHD, který tu jezdí, má dvanáct tun. Arriva disponuje vozem, který má osm tun, takže nyní řešíme, zda by tam nemohl v režimu jednoho vozidla jezdit,“ řekl Pilný.

Město bude muset most opravit, či lépe řečeno zlikvidovat, a postavit nový, což může stát deset, ale i patnáct milionů korun. To je mimochodem pro radnici další velká rána, protože jí už nyní chybí peníze na důležité investice.

Kvůli hrozbě vysokých pokut totiž musí vybudovat chybějící kanalizaci v Medlešicích, která podle posledních odhadů bude stát 80 milionů korun.

Starosta František Pilný uvedl, že požádá Pardubický kraj o pomoc.