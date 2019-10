Odborníci prohlédli mosty, pak řeknou Varům, jak s nimi naložit

„Prověřujeme stav a kvalitu spárové malty původního zdiva,“ řekl k pracím na Chebském mostu Tomáš Míčka, vedoucí skupiny diagnostiky firmy Pontex. Odborníci prováděli vrty do spár až do hloubky 30 centimetrů.

„V 80. letech bylo sice původní zdivo přespárované, ale nikdy tehdy nešel do takové hloubky,“ vysvětlil Míčka. Obdobnou prověrku provedli odborníci i na Ostrovském mostě.



Práce na obou konstrukcích zkomplikovaly dopravu v centru města. ¨

„Speciální plošina popojíždí pomalu po mostě,“ konstatoval náměstek Petr Bursík. Dopravu proto v době kontroly řídili dopravní policisté. Podle náměstka Bursíka byla pondělní kontrola doplněním dat, které doposud přinesla diagnostika karlovarských mostů.

„Mostní prohlížečka se dostane i do míst, která by jinak byla přístupná pouze po konstrukcích umístěných přímo v korytě Ohře,“ vysvětlil náměstek.

Techniku muselo město „vytěžit“ do poslední možné minuty. Obdobných plošin je totiž v České republice jen několik kusů. Ta, která v pondělí operovala v Karlových Varech, patří Ředitelství silnic a dálnic. „Takhle dobrá plošina je v republice jediná,“ konstatoval vedoucí skupiny diagnostiky Tomáš Míčka.

Na stav karlovarských mostů se město důkladně zaměřilo poté, co bylo kvůli havarijnímu stavu nutné strhnout most v Doubí (podrobněji o Doubském mostu v článku VIDEO: V karlovarském Doubí roste nový most, řidiče uvítá do Vánoc).

Podobný osud zřejmě v budoucnu potká i ten ve Dvorech. „Jednáme se zástupci firmy, která dokáže připravit takzvaný žlutý FIDIC, kdy zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci a projekt rovněž zrealizuje,“ popsal dění kolem Dvorského mostu Petr Bursík.

Obdobný postup zvolilo při stavbě Doubského mostu i Ředitelství silnic a dálnic.

„Na magistrátu zatím zjišťujeme, jestli je město připravené na tuto cestu, nebo jestli pojedeme podle klasického schématu vypracování projektové dokumentace a následné výběrové řízení,“ konstatoval náměstek, podle něhož je možné, že město nechá na Dvorském mostě ještě snížit tonáž projíždějících vozidel.

Otevřená zatím zůstává i budoucnost mostu v Drahovicích, dříve Patrice Lumumby. Ten už je dlouhá léta zavřený a využívají jej pouze pěší a cyklisté. Jedna z variant ovšem předpokládá, že by se na něj mohla vrátit i auta.

„Investice do mostu je nutná tak jako tak. Záleží pouze na tom, jaký bude její rozsah,“ podotkl náměstek karlovarské primátorky. Otázkou proto podle něj je, jestli po opravě zachovat most v současném stavu, či jej strhnout a postavit na jeho místě lávku, nebo otevřít i pro automobilovou dopravu.

Využití Drahovického mostu pro běžnou dopravu by ovšem vzhledem k na něj navazující lávce pro pěší bylo pouze nouzovým řešením pro případ potřeby.