Nechceme kontejnery! Čunkodomky vyvolaly na mosteckém zastupitelstvu dusno

Na dnešním zasedání mosteckých zastupitelů vládlo dusno. Nezpůsobila ho jen nepřítomnost klimatizace, ale hlavně plamenná diskuze kolem chystané výstavby modulového bydlení v Chanově, tzv. kontejnerových domků, které po vzoru vsetínského starosty Jiřího Čunka chce postavit zdejší magistrát pro obyvatele zničených paneláků v Chanově.

Na jednání vystoupil s žádostí o nestavění tohoto typu bydlení mluvčí tamních lidí i komunitní pracovní skupiny z Chanova Jan Chromý, který zároveň vedení města předal i petici proti jeho plánu.

„Lidé z Chanova mě požádali, abych se sešel s panem primátorem a řekl mu o našem nesouhlasu s plánovanou výstavbou kontejnerového bydlení. Zatím mě ale nepřijal,“ řekl Chromý, který v Chanově bydlí téměř dvacet let.

„Vím, jak kontejnery vypadají. Na stavbách jsme je také používali. Izolace v nich není taková, jako nám slibují. V létě se v nich upečeme a v zimě se nedoplatíme za energie,“ apeloval Chromý na zastupitele s návrhem, že by si místní obyvatelé raději bloky 6 a 10 svépomocí opravili, čímž by město i ušetřilo peníze.

Většina zastupitelů je pro řešení bydlení speciálními moduly

Většina zastupitelů, kromě opozičních Pirátů a Zelených, je nyní pro řešení bydlení v Chanově právě speciálními moduly. Zdůrazňují přitom, že nejde o žádné dehonestování místních.

„Vše se dá udělat tak, aby to bylo hezké a funkční. Například jsme přemýšleli i o pavlačovém řešení, které by odstranilo vnitřní chodby,“ uvedl Jiří Nedvěd (ProMOST).

Většina zastupitelů se shodla, že místo pracovní skupiny, která už od jara otázku bydlení v Chanově řeší, by měl vzniknout přímo výbor zřízený zastupitelstvem. Ten by měl větší pravomoci a mohli by v něm být i zástupci jednotlivých odborů města.

V současnosti totiž každý odbor operuje jinými čísly a nikdo třeba přesně neví, kdo v Chanově bydlí či je tam hlášený. Podle posledního sčítání obyvatel je totiž v celém Mostě pouze 700 Romů. Zbývající tisíce se ke své národnosti nepřihlásily.

Chceme pouze, aby lidé dodržovali pravidla slušného chování

Zastupitel Jan Schiller (ANO) vyzval, aby se přestal používat výraz kontejnerové bydlení, který ve většině obyvatel evokuje myšlenku, že město chce lidi nahnat do ponižujících podmínek. Město podle něj pouze chce, aby lidé dodržovali pravidla slušného chování, ne někoho separovat.



„Bylo by potřeba vyvolat jednání nebo přímo konferenci za účasti zástupců města, státní Agentury pro sociální začleňování a místních. Zatím má město komisi o Romech, ale bez zástupců Romů,“ kontroval pirátský opoziční zastupitel Adam Komenda, který se angažuje v chanovské komunitní pracovní skupině.



Přímo pak Chanovské podpořila komunistická zastupitelka Hana Aulická Jírovcová s poukazem na to, že ostatní obyvatelé Mostu se pro změnu obávají, že se lidé z Chanova začnou stěhovat do města.

„Obyčejní lidé přitom z Mostu odcházejí často kvůli složitému soužití s problémovými obyvateli. Sama za sebe jsem pro opravu panelových domů formou veřejné služby a svépomocí,“ řekla s tím, že je potřeba celou situaci začít řešit a opravdu zlepšit.



Žádný verdikt ani příslib nicméně včera nepadl, stejně jako nějaký konkrétní termín dalšího jednání a obsazení schůzek. Vedení města předpokládá, že v letošním roce bude hotová zatím jen projektová příprava, jak by modulové bydlení mělo vypadat, a teprve poté, až bude mít magistrát co prezentovat, prý bude zahájen dialog i s obyvateli Chanova.

V prosinci 2016 na sídlišti Chanov zbourali už čtvrtý zničený panelák: