Nechtějí do kontejnerů, zničené domy v Chanově si místní opraví sami

Město Most, kterému domy a byty na chanovském sídlišti patří, má v plánu zbourat už příští rok vybydlený panelový blok číslo 3, ze kterého ale musí do zimy vystěhovat ještě několik rodin.

Jako alternativní bydlení k panelovému chce postavit právě modulové bydlení z kontejnerů. To se ale nelíbí místním, převážně romským obyvatelům.

Nová komunitní skupina spolu se zdejším sdružením Pirátů by naopak peníze určené na obytné kontejnery raději investovala do zanedbaných panelových bloků 6 a 10, které by po opravě mohly sloužit dál k bydlení.

„Na sídlišti Chanov je mnoho dlouhodobě neřešených problémů, čeká nás hodně práce,“ komentoval situaci Adam Komenda, pirátský opoziční zastupitel Mostu.

„Komunitní skupina bude v Chanově fungovat dlouhodobě, naše návrhy řešení chceme vymýšlet a diskutovat s těmi, pro které jsou vymýšleny, jen tak totiž mohou fungovat,“ dodal Komenda.

Zástupci komunitní pracovní skupiny mají v plánu účastnit se tento týden jednání mosteckých zastupitelů, kde chtějí vystoupit s nabídkou ke spolupráci na řešení situace na jednom z nejznámějších romských sídlišť.

V prosinci 2016 na sídlišti Chanov zbourali už čtvrtý zničený panelák