Cestujících je méně, ostravské letiště čeká na nové linky

Vedle nečekaného ukončení provozu dvou linek, do Milána a do Prahy, se na počtu letů nepříznivě projevilo i uzemnění letounů Boeing 737 MAX, využívaných pro charterové lety na dovolenou. Ty v případě mošnovského letiště stále tvoří významnou část provozu.

„Ve spolupráci s cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi se nám výpadek kapacit letounů Boeing podařilo částečně nahradit, uskuteční se zhruba 93 procent letů plánovaných před sezonou,“ řekl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava.

„I přes tento výpadek se nám podařilo v prvním půlroku zvýšit počet cestujících na letních linkách o sedmnáct procent. Bohužel ztráta pravidelných linek do Bergama a do Prahy nám tlačí celková čísla cestujících směrem dolů,“ zmínil.

Nárůst u charterových letů v prvním pololetí tohoto roku, tedy ještě před začátkem prázdnin a hlavní turistické sezony, se letišti podařil hlavně díky dřívějšímu zahájení letů do Egypta, kam se letos létalo už v únoru čili o dva měsíce dříve než v předchozích letech. O měsíc dříve se začalo létat i do Turecka a Řecka.

Pokles počtu cestujících by měly zastavit nové plánované linky. Do Varšavy, Mnichova a Vídně.

Zatímco na spojení do Varšavy se kraj coby majitel letiště domlouvá jiným způsobem, do Mnichova a do Vídně by chtěl létat v závazku veřejné služby, tedy podobně jako zajišťuje železniční nebo autobusovou dopravu v regionu.

„Nabídky na provoz plánovaných linek budou moci letecké společnosti posílat pravděpodobně od 29. července do konce září, následně proběhne výběr nejlepší nabídky,“ prozradil Stanislav Bujnovský.

Až se vyřeší problémy s Boeingem

A stejně jako charterové linky ovlivňuje situace s letadly Boeing i zahájení linky do Varšavy.

„Start linky je vázán na vyřešení problémů s letadly Boeing 737 MAX, do té doby bude na zahájení linky málo letadel,“ vysvětlil už dříve Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro dopravu.

Provozu letiště se dotýkají i velké události konané v kraji. Zatímco některé, jako jsou například tradiční zářijové Dny NATO, provoz na letišti výrazně ovlivňují, jiné příliš znát nejsou.

Například nedávno skončený festival Colours of Ostrava se na provozu na letišti podepisuje jen minimálně.

„Festival Colours of Ostrava má na letiště Ostrava dopad na poli soukromých letů, takzvaného general aviation, kdy soukromými letadly přilétají hvězdy festivalu a další interpreti,“ vysvětlil obchodní ředitel. „Ve výsledku jde ale jen o přílety v řádu jednotlivých letadel,“ dodal.

Krajem vlastněná společnost Letiště Ostrava, která mošnovské letiště provozuje, skončila hospodaření loňského roku se ztrátou 8,2 milionu korun, což je oproti minulým rokům, kdy se ztráty letiště pohybovaly mezi 15 až 82 miliony korun, zlepšení. Ztráty z minulých let řešilo v lednu vedení kraje snížením základního kapitálu o sto milionů.

Další růst si vedení letiště slibuje hlavně od rozšíření cargo dopravy a zavedení nových leteckých linek.