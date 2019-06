V Mošnově vznikl obří sklad a doplní ho další, práci najdou stovky lidí

„Těší mě, že pokračuje rozvoj zázemí potřebného pro příchod dalších úspěšných firem do regionu,“ komentoval zahájení provozu ostravský primátor Tomáš Macura.



Zatím byla dokončena první hala, na další, včetně kontejnerového překladiště, se zatím čeká.

Areál, zabírající plochu zhruba 52 hektarů, by měl v budoucnosti propojovat možnosti nedalekého letiště, přilehlé železnice a silniční dopravy.

„Do konce roku by zde mohlo být zaměstnáno 150 až 200 lidí, to bude záležet na tom, jaké budou potřeby našich nájemců,“ řekl Petr Kalina, generální ředitel společnosti Concens Group, která logistický areál v Mošnově staví.

Zatím se investorovi podařilo najít pětici prvních nájemců, další by měli přibývat v následujících letech a měsících. To podle toho, jak se bude areál rozvíjet.

V současnosti dokončenou halu o rozloze přes 57 tisíc metrů čtverečních by měly během několika let doplnit další čtyři haly, ta největší o rozloze 97 tisíc metrů čtverečních. A hlavně kontejnerový terminál využívající chystaného napojení na železniční trať, která vede k letišti. Ta by se tak dočkala vyššího využití než při současné osobní dopravě.

„Na stavbu železniční vlečky máme vydáno stavební povolení, její stavba souvisí se vznikem kontejnerového terminálu,“ vysvětluje Kalina.

„Pro stavbu terminálu máme požádáno o dotaci, během několika týdnů bychom měli vědět, zda je dotace schválena. My žádáme o necelých 300 milionů korun, jde o 49 procent celkové ceny terminálu,“ poznamenal.

Terminál pomůže letišti

Obdobný kontejnerový terminál už v kraji stojí v Paskově. Kalina se ale neobává, že by hůře hledali zákazníky. „Paskov je vytížený, je vidět, že zájem tady o takový terminál je,“ sdělil.

Pokud vše půjde, jak má, měl by být kontejnerový terminál se železniční vlečkou dostavěn v roce 2022.

Mošnovské letiště by se tak mohlo stát místem, kde je propojena vzdušná, železniční a silniční doprava. Výhledově by tato nabídka mohla být doplněna i o vodní dopravu, stavbu případného kanálu Dunaj–Odra–Labe, který by měl vést v těsné blízkosti mošnovského letiště. Tato vize ale dosud příliš konkrétních obrysů nenabyla.

Pro samotné mošnovské letiště by ovšem stavba terminálu zajímavá být mohla. Osobní letecká doprava totiž zatím i přes masivní podporu kraje, který chce do linek v příštích pěti letech investovat zhruba miliardu korun, výrazný růst neslibuje. Vedení letiště tak deklaruje, že se chce zaměřit na růst nákladní dopravy. V loňském roce letištěm prošlo zhruba 5,44 tisíce tun leteckého nákladu.