Mořský svět se do Prahy 10 nepřestěhuje, vozovna Vinohrady není k mání

Na začátku května radnice Prahy 10 informovala o tom, že náhradním působištěm Mořského světa by se měl stát nyní prázdný areál bývalé vozovny Vinohrady, známý také jako Orionka.

Městská část uzavřela se společností Mořský svět memorandum o spolupráci týkající se vybudování stálé expozice mořských a sladkovodních ryb. V tiskové zprávě Praha 10 dokonce prohlásila, že s přeměnou vozovny dopravní podnik souhlasí. Radnici o tom informoval majitel Mořského světa Jiří Zuska.

Dohodu ale dopravní podnik popírá s tím, že se vozovny zbavovat zatím nehodlá.

„Bývalou vozovnu Vinohrady zatím prodávat neplánujeme a o jejím využití pro Mořský svět neuvažujeme. Žádnou smlouvu nebo memorandum v této věci nemá DPP uzavřenou, ani s Prahou 10, ani se společností Mořský svět,“ řekla iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková.

O vystěhování Mořského světa z Výstaviště z budovy Lapidária Národního muzea rozhodla již rada pod vedením bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO), která chtěla do objektu přestěhovat Slovanskou epopej Alfonse Muchy.

„Z jednání s tehdejším vedením magistrátu vzešel ústní příslib, že pokud dostaneme výpověď kvůli rekonstrukci budovy s úmyslem umístit do ní epopej, bude magistrát nápomocen v rámci svých možností se zajištěním náhradních prostor. Tohoto úkolu se v září 2018 ujal dnes už bývalý radní pro správu majetku Karel Grabein Procházka,“ sdělil iDNES.cz majitel Mořského světa Jiří Zuska.

Se společností Výstaviště Praha uzavřel Zuska smlouvu, která mu zajišťuje tříletou výpovědní lhůtu. Tato doba je podle Zusky na přestěhování expozice o objemu téměř 300 tisíc litrů vody nedostatečná a žádal o její rozšíření na pět let. Jeho žádosti ale Výstaviště nevyhovělo.

Výpovědní lhůta nyní běží od 1. července 2018, takže na vystěhování má vodní zoo čas do léta 2021.

Jednání, která začala loni před komunálními volbami, se navíc vrátila na začátek po zvolení nového vedení magistrátu a následné výměně generálního ředitele a dalších představitelů vedení pražského dopravního podniku. Noví radní se zatím s dopravním podnikem nedohodli.

„Budeme se snažit ve vzájemné spolupráci najít důstojné prostory pro možné pokračování Mořského světa, kdy jednou ze zvažovaných variant je bývalá vinohradská vozovna,“ popsal situaci radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Mořský svět by se do vozovny podle Zusky vešel a ještě by byl prostor pro případné rozšíření expozic. Budovu by nechal v původních dispozicích, ale musela by projít kompletní rekonstrukcí.

Mořský svět byl na Výstavišti otevřen v roce 2002. Jeho provoz stojí více než milion korun ročně. Za rok si akvária prohlédne zhruba sto tisíc lidí.