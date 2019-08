Začala proměna slévárny v nové muzeum Tatry. Bude skvostné, ale i dražší

Už přípravu stavby reprezentativního muzea však provázely potíže. Tatra sice darovala pro nový projekt opuštěnou halu slévárny poblíž zimního stadionu a krajský úřad měl schválenou evropskou dotaci s finančním stropem 124 milionů korun, jenže výběrové řízení musel kraj zrušit.

Nabídky firem byly totiž vyšší, než kolik úřad podle dotačních pravidel mohl zaplatit.

„Nyní se však podařilo vyjednat zrušení předchozího finančního limitu a nově náklady na projekt mohou dosáhnout maximálně 172 milionů korun, a to včetně nákladů na expozici,“ přiblížil náměstek hejtmana Jaroslav Kania, který má na starosti evropské dotace.

Dodal, že z evropských peněz bude uhrazeno 111 milionů korun, zbytek zaplatí kraj ze svého rozpočtu.

Přeměny zchátralé haly v exkluzivní muzeum se teď ujala ostravská stavební firma, přičemž kraj stále předpokládá, že se navzdory nejméně ročnímu zpoždění zahájení prací nebude muset posouvat termín otevření.

„Hotovo bychom mohli mít příští rok na podzim a první návštěvníky přivítat v sezoně 2021,“ nastínil náměstek Kania.

Podoba budoucí expozice se upřesňuje, ale už je jisté, že představí zejména nákladní automobily Tatra, na které v dosavadním Technickém muzeu nezbývalo příliš místa.

A využití najdou zřejmě všechny unikáty ze sedmdesáti motorových veteránů, které Tatře daroval soukromý majitel. Věnovaná sbírka se pyšní například horským autobusem T 500 HB nebo tahačem letadel T 815 TPV.

Slovenská strela bude mimořádně vyjíždět

Před halou pak bude stát unikátní motorový vlak Slovenská strela, kterou nyní renovují do provozuschopného stavu opravny v Hranicích na Přerovsku. Strela dokonce mimořádně vyjede na koleje (podrobněji o renovaci zde)

„Cílem je moderní muzeum automobilů, důstojná expozice Slovenské strely a veškeré zázemí pro návštěvníky,“ shrnul náměstek hejtmana pro kulturu a památky Lukáš Curylo.

Radní Kopřivnice byli nejprve krajsko-tatrováckým projektem nového muzea překvapeni. Obávali se totiž stěhování současného Technického muzea sídlícího v polovině městského kulturního domu. To se však nestane a město se zavázalo u nového muzea vybudovat parkoviště a příjezdové cesty.

V současném muzeu zůstanou osobní tatrovky

„V současné expozici zůstávají osobní vozy Tatra, do nového muzea by se měly stěhovat jen nákladní automobily,“ potvrdil zástupce ředitele a kurátor Technického muzea Radim Zátopek.

Předvídat, jak moc ovlivní nové muzeum návštěvnost Technického muzea nebo jak bude fungovat vzájemná spolupráce, Zátopek nechce. „To se uvidí až za provozu, do té doby by to byly jen spekulace,“ vysvětlil. V roce 2017 navštívilo kopřivnické Regionální muzeum, jehož je Technické muzeum největší součástí, 117 tisíc lidí.

První kopřivnické muzeum automobilů Tatra vzniklo po 2. světové válce v Šustalově vile v parčíku nedaleko továrního areálu. V roce 1967 se rozšířilo v nové prosklené budově, poblíž stála i Slovenská strela. O třicet let později se vše přesunulo do nového kulturního domu v centru města a ve skleněné budově zůstal depozitář.

Jenže střecha depozitáře nevydržela v březnu 2004 nápor sněhu a propadla se. Nevyužívané vozy byly přemístěny do jedné z prázdných hal a někdejší objekt muzea byl srovnán se zemí.

Nakonec v přilehlé Štefánikově ulici v roce 2015 vznikla další soukromá expozice dobových vozů a motocyklů s názvem Oldtimer.