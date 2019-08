Spolek se pře s vítkovickou radnicí kvůli rozdávání jídla bezdomovcům

„Někdy nás jen sledují, jindy se musíme legitimovat. Také už vyžadovali potravinářský průkaz a některým členům už bylo oznámeno i podezření z přestupku,“ říká Jan Horák z Food Not Bombs.

Sdružení to považuje za šikanu. „Městská část kriminalizuje naši neformální solidaritu s lidmi bez přístřeší,“ píše skupina v internetové petici, pod kterou se do středy podepsalo zhruba 300 lidí.

Právě na základě požadavku ostravského obvodu totiž strážníci k nádraží vyjíždějí. „Dle sdělení pracovníků úřadu má docházet před, v průběhu a po skončení výdeje jídel ke znečišťování veřejného prostranství, na což si podle úředníků stěžují obyvatelé žijící v okolí,“ uvedl ředitel Městské policie v Ostravě Michael Beneš s tím, že na samotné strážníky se místní lidé v této věci doposud neobrátili.

Zástupci obvodu považují chování dobrovolníků za neohlášený zábor veřejného prostranství. Ten podle soudní judikatury vzniká ve chvíli, kdy užívání veřejného prostoru ostatní uživatele v jistém směru omezuje.

Setkání se zatím neuskutečnilo

„Lidé bydlící poblíž nádraží si opakovaně stěžovali, což byl i důvod k provedení místního šetření,“ vysvětluje tajemník vítkovického obvodu Robert Šimek.

Podle něj by měla situace jednoduché řešení, stačilo by akci ohlásit. „Dobrovolníky jsme požádali, ať se dostaví na vítkovickou radnici, abychom věc mohli dořešit. Bohužel dosud k jednání nikdo nepřišel. Upřímně nerozumím, proč se brání akci ohlásit, protože zábor pro charitativní akce je osvobozen od poplatku,“ připomíná Robert Šimek platné znění obecně závazné vyhlášky z roku 2016.

Podle Jana Horáka to ale byli právě zástupci Food Not Bombs, kdo se jako první marně snažil iniciovat setkání. „S radnicí se nejspíše v budoucnu potkáme, ale stále jsme přesvědčeni, že to, co děláme, neodpovídá činnosti vyžadující zábor a nečiníme nic, co by bylo v rozporu s místní vyhláškou ani platnou legislativou,“ míní.

„Jinde to jde, v Ostravě ne“

Obtěžování místních při konání nedělních akcích zástupci spolku nenacházejí. „Rozdávání jídla neprobíhá blízko obydlí a je bokem i od budovy nádraží. Argument, že zde lákáme lidi bez domova, je podle nás také lichý. Nejprve tu byli oni, i proto jsme právě zde rozdávání jídla začali před lety organizovat,“ vysvětlil Horák.

Food Not Bombs je iniciativou, která nepůsobí jen v Ostravě, ale na dalších místech světa. Desítky aktivních skupin se v USA, Kanadě a Evropě mimo jiné věnují právě podávání bezplatné vegetariánské stravy lidem v nouzi. „I proto nás mrzí, že to, co jinde funguje, je v Ostravě problém,“ poznamenal Horák.

Podle zástupců spolku jsou i přes pravidelné kontroly policistů rozhodnuti v rozdávání jídla pokračovat. U vítkovického nádraží tak nejspíše nebudou chybět ani další neděli.