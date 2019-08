Centrem Ostravy prošel první duhový průvod. Policisté zabránili střetům

Ostrava je duhová. Ne, černá. Takové byly hlavní hesla účastníků první akce Ostrava Pride a naopak jejich odpůrců. „Průvody zatím byly jen v Praze a v Plzni, to je málo. Chtěli jsme proto naše aktivity rozšířit i na Ostravu,“ vysvětlila pohnutky ke svolání akce spoluorganizátorka Klára Stolinská.

Je přesvědčená, že podmínky sexuálních menšin zdaleka nejsou rovnoprávné s většinovou populací. „Problémem nejsou lidé, ale zákon. A to se netýká jen námi požadovaných adopcí,“ poznamenala.

S účastí více než pěti stovek lidí takřka výhradně velmi mladých lidí byla nadmíru spokojená. „Takový zájem jsme ani nečekali,“ přiznala.

Do oblečku růžového zajíčka se navlékl Ondřej z Ostravy, příjmení sdělit nechtěl. „Nejde nám o to zničit tradiční rodinu, ale ať jsme rovnoprávní a můžeme uzavřít plnohodnotné manželství a nemusíme se registrovat jako nějaká auta,“ vysvětlil.

Na druhé straně náměstí se shromáždila skupina několika desítek protestujících, většinou záměrně oblečených v černých tričkách. A podle nápisů na nich se protiakce nazvané Hetero Pride zúčastnilo i několik fanoušků fotbalového Baníku Ostrava.

„Chtějí stále více“

S kartonovým transparentem přišel i Martin Zapletal z Náměšti na Hané. „Pracuji nyní v zahraničí a býval jsem státním policistou. A vůbec se mi nelíbí, jaký se dává prostor různým úchylákům,“ tvrdil.

V černém dorazil i Jakub z Ostravy, příjmení říci odmítl. „Postupují salámovou metodou. Nejdříve registrované partnerství, teď adopce. Kam až chtějí zajít?“ zlobil se.

Do diskuze s nimi se pustila Ivanka Ivanová z Ostravy, jejíž syn je gay. „Řekl to v patnácti letech. Bylo to na začátku těžké, ale plně ho podporujeme. I oni mají práva, vždyť za to nemohou, jak se narodili,“ vysvětlovala a pak jen mávla rukou: „S nimi se vůbec nemá cenu hádat.“

Průvod doprovázený policisty pak z náměstí vyrazil po Sokolské ulici okolo do Komenského sadů. Protestující šli souběžnou ulicí a na okružní křižovatce před ostravským magistrátem se pokusili průvod zastavit. Policie včetně těžkooděnců jim v tom však zabránila.

Policie eviduje jen jeden přestupek

„Policie odvedla profesionální práci, určitě to také bylo tím, že naše akce byla ohlášená a povolená, na rozdíl od protestujících,“ poznamenala Stolinská.

Naopak spolupořadatelka Hetero Pride Karin Szczyrbová připustila, že očekávala více lidí, určitě přes stovku. Ohradila se i proti lidem, kteří hodlali vyvolat potyčky. „Náš protest měl být klidný, rozhodně ne konfrontační. Chtěli jsme jen zdůraznit, že normální rodina je muž a žena,“ řekla a i ona ocenila policisty. „Jsem ráda, že se povedlo zabránit jakýmkoliv konfliktům.“

Policejní mluvčí Richard Palát uvedl, že evidují jen jeden přestupek. „Ten oznámíme správnímu orgánu. Žádné fyzické napadení nebo nějaké protiprávní jednání jsme nezaznamenali,“ řekl konstatoval.