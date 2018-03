Moravskoslezský kraj opraví ve Frýdku-Místku několik komunikací najednou. Kolonám se řidiči nevyhnou.

Nejdříve na přelomu března a dubna budou zahájeny práce ve dvou úsecích:

- silnice II/473 - od křižovatky „U Rady“ v Místku, kolem Kauflandu a magistrátu až k nemocnici na ulici Bruzovská ve Frýdku

termín: duben-srpen 2018

Doprava bude svedena v obou směrech do jednoho pruhu. To znamená, že úsek bude průjezdný, ale s omezením. Řidiči by se měli připravit na tvorbu kolon, zejména v dopravní špičce po 14. hodině.

- silnice II/477 - od autobusových zastávek u Alberta ve Frýdku, přes kruhový objezd u Sekerovy vily (bývalá knihovna) na Slezské až do Starého Města a Bašky

termín: duben- červen 2018

Doprava bude vedena z části v obou směrech v jednom pruhu, na ulici Slezská a Staroměstská bude řízena kyvadlově.

V současné době se již opravuje:

- silnice č. II/473 - most přes potok Olešná (ve směru od Hypernovy před stoupáním k přehradě Olešná a ve směru od Příbora dolů k Hypernově)

termín: od 12. března do konce srpna 2018

Doprava je zde vyloučena, komunikace je v daném úseku uzavřena v obou směrech. Řidiči musí volit objízdné trasy. Uzavírka platí i pro autobusy MHD. Linky číslo 5, 6, 15 a 16 jezdí po objízdné trase. Zastávka „Místek, Štandl“ je přemístěna na zastávku „Místek, Olešná“.

Majitelem komunikací je Moravskoslezský kraj. Opravy realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje. S případnými dotazy a připomínkami se obracejte na výše zmíněné subjekty.