Novým zdravotníkům z Karvinska zaplatí veřejnou dopravu kraj

Nabídka platí pro lékaře a zdravotní sestry, ale také pro ošetřovatelky, fyzioterapeutky, farmaceuty a další nelékařské zdravotnické profese.

Dosud mohli získat speciální kartu ODIS s předplaceným dlouhodobým jízdným jen přistěhovalci z jiných regionů na Karvinsko a také místní absolventi škol, kteří tam chtějí zakotvit. Ale ukázalo se, že takových zájemců není moc.

Kraj nabízí 300 karet ODIS, zatím je užívá sotva 40 lidí

„Loni jsme spustili projekt Zaměstnanecká mobilita, který má pozastavit odliv lidí z Karvinska. Kraj vyčlenil 1,5 milionu korun na 300 kusů karet ODIS. Dosud jsme je nabízeli jen lidem, kteří se do Karviné, Havířova nebo Orlové stěhují z jiných regionů, a také místním absolventům středních i vysokých škol, kteří se tam rozhodnou usadit,“ líčí náměstek hejtmana pro dopravuJakub Unucka.

„Díky projektu mohou získat i různé benefity od měst a také byt a slevu na nájemném. Zájemců je ale málo,“ podotkl Unucka.

Kartu ODIS zaplacenou krajem zatím využívají jen necelé čtyři desítky lidí. O byt s tříletou slevou nájemného jich požádalo ještě méně.

I to je jeden z důvodů, proč se kraj rozhodl nově nabízet úhradu cestování do zaměstnání i pracovníkům zdravotnických zařízení na Karvinsku, a to bez ohledu na jejich bydliště. Podrobné informace získají zájemci na webu kraje zde.

Krajské nemocnice loni ztratily patnáct lékařů

Z krajských nemocnic odešlo loni 198 lékařů. Přišlo jich méně. „V kraji chybí zdravotníci. Máme pro ně různé pobídky a stipendijní programy. Bezplatná veřejná doprava je dalším z benefitů, které by mohly odliv zdravotníků zastavit,“ míní náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Uvedl, že z krajských nemocnic odešlo loni 198 lékařů, ale nastoupilo jen 183. Ztratily tak patnáct lékařů.

„Například citelný nedostatek interních lékařů se u nás projevil tím, že jsme v létě museli dočasně zavřít interní lůžka v Karviné-Ráji. Omezily je i další nemocnice,“ připomněl Gebauer s tím, že obdobná situace je také u středního zdravotnického personálu. „Proto má význam každá aktivita, která pomůže situaci stabilizovat,“ dodal.