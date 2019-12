Přibývá hradů a zámků, které otevřou brány i v době zimní přestávky

Plášť, zrcátko či parfémy, které jako dárek dostávala hraběnka Matylda Lichnovská, i dětský kočárek anebo houpací kůň, jež byly vánočními překvapeními pro děti hraběcí rodiny, mohou lidé od soboty obdivovat na zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku

„Ukážeme lidem vánoční ozdoby, dobové dárky, hračky, betlémy i vánoční stromky a dekorace v historickém aranžmá. K vidění jsou například dvoje šaty, jež mohla hraběnka dostat,“ popsal kastelán zámku Radomír Přibyla.

Zámek mimořádně prezentuje i pozoruhodné předměty ze svého sbírkového fondu, například model karnevalového alegorického vozu japonské slavnosti Gion macuri či míšeňský porcelán. Otevřeno je 7. až 26. prosince o víkendech a svátcích vyjma Štědrého dne.

Na zimní prohlídky se otvírá i Sovinec na Bruntálsku, který nabídne Vánoční mincování aneb jak nemít po Vánocích hluboko do kapsy. Hrad se otvírá 26. prosince a návštěvníky bude vítat až do konce roku.

„Na prohlídce se lidé dozví informace o ražbě mincí v různých dobách a zkusí si lití kovu v naší výhni. Prohlídky máme každou celou hodinu a třikrát denně i prohlídky pro práčata, kde je více interakce a děti si zasoutěží, holčičky vyzkouší historické šaty a kluci drátěnou košili nebo si potěžkají meč,“ láká kastelán Michal Koutný.

Romantická procházka s punčem

Brány nezavřel ani zámek Fryštát v Karviné, kde i po celý prosinec lákají na víkendové prohlídky osmnácti zámeckých komnat v hlavní zámecké budově. Příští sobotu pak návštěvníky v Karviné čekají interaktivní a zážitkové vstupy.

I v chladnějším počasí si mohou lidé vyšlápnout na hrad Starý Jičín. „Od soboty 21. prosince máme každý den až do 1. ledna otevřeno hradní občerstvení, lidé mohou přijít třeba na romantickou prohlídku hradu na Štědrý den, podívat se, co se podařilo opravit, a pak se u nás ohřát,“ řekl kastelán Arnošt Pokorný. Zavřeno bude jen 25. prosince.

Do zámku v Kuníně na Novojičínsku zájemci mohou nahlédnout už v sobotu, kdy tam ve velkém sále pořádají koncert Benewitzova kvarteta a jejich hostů. Na stejný den připravil tematické prohlídky i zámek v Bílovci. Lidé uvidí, jak se tam slavil Mikuláš za doby Sedlnitzkých z Choltic, a projdou si interiéry s hranými vstupy divadelního souboru Odřivous.

Návštěvnost památek stoupá

Zazimovaný zůstává letos zámek v Raduni a hrad Hukvaldy a po sobotním koncertu se k zimnímu spánku uloží i Kunín.

Tradiční sezonu od dubna do října hodnotí správci památek pozitivně, návštěvnost lámala i rekordy. „Za třiadvacet let, kdy je otevřeno, máme rekord. Přivítali jsme přes 50 tisíc platících návštěvníků. Lidé se zase vrátili do české kotliny a poznávají naše památky,“ uvedl hradecký kastelán Radomír Přibyla.

Rekordní byl letošek i pro hrad Starý Jičín, kde si vstupenku do strážní věže koupily více než čtyři tisíce návštěvníků. „Každým rokem se návštěvnost navyšuje. Lidí, kteří si pouze projdou hrad bez návštěvy věže, je odhadem čtyřnásobek,“ upřesnil kastelán Arnošt Pokorný.

Léto bylo pro zámky a hrady ideální, podzim slabší

Každoroční nárůst včetně letoška hlásí i hrad Hukvaldy. „Oproti loňskému roku byla návštěvnost o deset tisíc lidí vyšší, činila zhruba 84 tisíc. Stejný nárůst si zachováváme každým rokem,“ řekla kastelánka Barbora Kožušníková.

Zhruba dvacetitisícovou návštěvnost měl Kunín, přes 58 tisíc lidí letos zamířilo na Sovinec. „To je nepatrně méně než loni, několik víkendových akcí nám bohužel propršelo. Léto se mimořádně vydařilo, září a říjen byly slabší. Bohužel nemáme moc krytých prostor a jsme závislí na počasí,“ nastínil sezonu kastelán Koutný.

Ačkoliv letošní sezonu měl o měsíc kratší než loni, u návštěvníků bodoval zámek v Raduni na Opavsku. Zamířilo tam přes 22 tisíc lidí, o dva tisíce více než v loňském roce.