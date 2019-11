Ostrov svěžesti v Brně představuje nová vizualizace, vzniknout má v centru

Pirátský zastupitel městské části Brno-střed Patrik Doležal navrhuje, aby v místech křižovatky na Moravském náměstí vznikl ostrov svěžesti.

„Naruší tepelný ostrov města. Kdyby se nám povedlo náměstí takto předělat, mohlo by to snížit teplotu až o čtyři stupně,“ prohlásil už před časem.

Nově představil vizualizaci, jak by v budoucnu mohla celá lokalita vypadat. „Všechno, co je tam nastíněno, má reálný základ, někde jinde už je to skutečně využito,“ uvedl iniciátor změny.

S nápadem seznámil i stranického kolegu a náměstka brněnské primátorky Tomáše Koláčného (Piráti). Podle něj je to čerstvá záležitost, kdy zatím celou věc probíral především se zástupci Ruska, která má na Moravském náměstí památník rudoarmějce. „Během čtrnácti dnů bych chtěl se záměrem seznámit koaliční partnery,“ uvedl náměstek.

Pokud se jim nápad bude zamlouvat, začne fáze shromažďování potřebných podkladů, aby mohli schválit investiční záměr.

Částečně už tuto vizi řeší i Brno-střed, zejména kolem zmiňovaného památníku. „Dostal jsem za úkol prověřit, jakým způsobem je možné tuto plochu předláždit tak, aby tam bylo více zeleně,“ řekl místostarosta Brna-střed Martin Landa (za ANO).