Starosta Otrokovic kritizoval Moravskou vodárenskou, ta ho za to žaluje

Zatímco soud ve Zlíně řeší, zda je fungování Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK) v souladu se zákonem, Moravská vodárenská, která vodárny provozuje, se právně brání vůči svým kritikům. Firma, která je součástí koncernu Veolia, podala žalobu na starostu Otrokovic Jaroslava Budka kvůli jeho kritickým vyjádřením v médiích.

Vadí jí, jak v MF DNES komentoval začátek soudního procesu ve Zlíně, v němž se posuzují dvě klíčové smlouvy, na jejichž základě koncern vodárny provozuje.

Právníci Moravské vodárenské poslali na soud večer před prvním hlavním líčením loni v září sto stran nového důkazního materiálu. Soudce pak případ po pár minutách odročil, aby se s dokumenty seznámil.

„Je to zcela evidentně obstrukce,“ prohlásil tehdy Budek (více v článku Soud o vodárnách skončil po pár minutách. Starostové obcí jsou zklamaní).

Podle starosty Otrokovic i dalších kritiků současný stav Moravské vodárenské vyhovuje, protože z provozu VaKu Zlín má značné zisky a smlouvu na provozování až do roku 2034.

„Naše společnost se rozhodla bránit soudní cestou proti chování města Otrokovice v čele s panem Budkem. Ten zcela vědomě lhal o průběhu jednání zlínského soudu a svými výroky se dostal daleko za hranici zdravé kritiky,“ odůvodnil žalobu ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard s tím, že ani sám soudce neoznačil podání nových materiálů za obstrukci.

„Je to nestandardní, že to pošlou tak krátce před jednáním. Za čirou obstrukci to však považovat nelze,“ uvedl v září soudce Jiří Němec.

Starosta Otrokovic se omlouvat nehodlá

Jaroslav Budek však nemíní ze svého kritického postoje slevovat.

„Zřejmě mě chtějí zastrašit, abych tuto problematiku nekomentoval. Jako politik se ale takto vyjadřovat můžu, nejsem soudce,“ reagoval Budek.

„Možná budu opatrnější ve formulacích, ale nebudu do médií lhát. Ať to posoudí soud,“ doplnil.

Omluvit se, jak to po něm chce Moravská vodárenská, nehodlá.

U starosty Fryštáku vadilo slovo „tunel“

Starosta Fryštáku Lubomír Doležel má zase problém kvůli tomu, že loni ve dvou reportážích o vodárnách v soukromé televizi zaznělo z jeho úst slovo „tunel“. Za to si vysloužil předžalobní výzvu, aby více nepoškozoval dobré jméno Moravské vodárenské a omluvil se za své výroky. Pokud by svůj slovník nezměnil, mohla by ho také potkat žaloba.

„Jestli moje výroky poškozují jejich dobré jméno, tak se ptám, kde to jejich dobré jméno je. Bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo k pláči,“ míní Doležel.

„Jsem si vědom toho, co říkám. A myslím si, že mám pravdu. Proto jsem jim odepsal, že se omlouvat nebudu, protože se neztotožňuji s jejich právním názorem,“ dodal.

„Výroky pana Doležela nejsou pravdivé a z lidského hlediska ani slušné. Rozhodli jsme se ale na ně dále nereagovat a svou energii raději vložit do rozvoje vodárenství na Zlínsku,“ uvedl ředitel Moravské vodárenské Bernard.

Moravská vodárenská před časem zažalovala i největšího kritika

Jsou to právě města Otrokovice a Fryšták (obě jsou akcionáři VaKu Zlín, pozn. red.), na základě jejichž žalob zlínský okresní soud posuzuje, zda jsou klíčové smlouvy o prodeji části VaKu a jeho následném provozování Moravskou vodárenskou platné.

Starostové jsou přesvědčeni, že ne. Částečně za pravdu jim dal Vrchní soud v Olomouci, který před koncem roku 2016 pravomocně rozhodl, že valná hromada vodáren v roce 2004, kde se schvaloval prodej části podniku, byla neplatná.

Otrokovice a Fryšták už dříve podaly trestní oznámení na policii, aby převod vodáren prověřila. Ta případ nakonec odložila s tím, že zákon porušený nebyl.

Moravská vodárenská zažalovala před časem za jeho vyjádření i největšího kritika současného provozního modelu fungování Radka Novotného. Jeho firma Compas Capital Consult je akcionářem vodáren (více v článku „Dojení spotřebitelů a tunel“, napsal kritik o Veolii. Koncern ho žaluje).

„V poslední době dosáhly útoky takové intenzity, že nám nezbývá nic jiného, než se proti konkrétním tvrzením poškozujícím dobrou pověst skupiny Veolia bránit soudní cestou,“ uvedl Bernard.

„Kvůli žalobě rozhodně nebudu nic měnit,“ reagoval na to Radek Novotný.