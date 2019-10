Moldava má po bouři novou starostku, dosud nebyla ani zastupitelkou

„Trochu jsem to očekávala, v posledním týdnu jsme o tom jednali. S politikou mám zkušenosti, v minulosti už jsem v zastupitelstvu Moldavy byla. Žiju tady přes třicet let,“ prozradila o sobě Nováková.

V čele obce vystřídala bývalého starostu Michala Cuce (Volba PRO! Moldavu), který byl nedávno odvolán.

Místostarostkou zůstává Eva Kardová z hnutí Pracujeme pro Moldavu, jež také bude nově spolupracovat s uskupením Pro Moldavu a Nové Město.

Jeho lídrem je bývalý dlouholetý starosta Jaroslav Pok, jenž byl v minulosti spojován s kupčením s volebními hlasy.

Vítěz voleb Volba PRO! Moldavu naopak jde do opozice. „Je to návrat ke starým pořádkům,“ míní Cuc s tím, že obec by teď potřebovala nepolitikařit, ale pracovat.

S tím souhlasí i Nováková, která se teď chce v první řadě seznámit s chodem města a úřadu. „Určitě ale budeme pokračovat i v rozjetých investičních akcích,“ slíbila.