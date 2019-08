Kvůli koncertům v parku se v létě nevyspíme, zlobí se lidé z Mohelnice

V mohelnickém parku se pravidelně konají například hojně navštěvované festivaly Fingers Up či Mohelnický dostavník. Co se týče hluku, nejvíc na ráně jsou lidé ze Sadové ulice a náměstí Kosmonautů.

„Letos je toho opravdu moc. Od června je to téměř každý víkend, co se tu něco koná. Nechápu, proč rada povoluje akce až do tří hodin do rána. Když byl dvoudenní festival, tak jsme se nevyspali dvě noci. Zajímalo by mě, jestli by si tohle dali radní pod okna,“ zlobila se například Zdeňka Ševčíková bydlící na Sadové.

„Repráky řvou přímo na nás. Když se člověk pár nocí po sobě nevyspí, nemůže jít do práce odpočatý,“ dodala.

Mohelnický park je místem, kde se často konají hudební akce. Už při jeho založení před desítkami let se počítalo, že bude sloužit i jako prostor pro pořádání koncertů či festivalů.

„Jenže to tady bývalo několik akcí do roka. Teď se v létě ten samý počet produkcí uskuteční za měsíc,“ upozornila Ševčíková.

Půlnoc a dost, navrhla pro kulturní akce opozice

Zástupce mohelnické opozice na posledním zasedání zastupitelstva předložil návrh na změnu vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání kulturních akcí v parku.

„Výjimky se nyní udělují bez časového omezení. Bylo by dobré ohraničit dobu pro konec akce půlnocí. A také by stálo za zvážení, jestli vydávat tolik povolení, chtělo by to zkrátka omezit četnost těchto akcí, které v noci obtěžují občany,“ zdůvodnil návrh opoziční zastupitel Pavel Němec (ČSSD).

Změna vyhlášky však u zastupitelů neprošla a výjimky se tak dál mohou udělovat přes půlnoc.

„Chápu, že to část obyvatel Mohelnice obtěžuje, ale jiní se zase chtějí bavit. Je těžké mezi těmito skupinami nastolit rovnováhu,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba (Mohelnická demokracie).

Starosta chce akce prověřit a nechat hlasovat zastupitele

Podle něj však není potřeba měnit vyhlášku. „Akce, proti kterým jsou časté stížnosti, prověříme a příští rok už nemusí dostat výjimku,“ upozornil Kuba, který by byl rovněž pro, aby příští rok výjimky na pořádání kulturních akcí posuzovali nejen radní, ale všichni zastupitelé.

„Myslím, že širší platforma bude při rozhodování o těchto akcích lepší,“ je přesvědčený starosta.

Opozičník Němec to, že se návrh na změnu vyhlášky nepodařilo prohlasovat, považuje za chybu.

„Bylo by jednou provždy jasné, že se akce v městských sadech nebudou natahovat do rána. A půlnoc, kterou jsem navrhoval, byla dobrý kompromis jak pro lidi žijící v okolí parku, tak pro ty, kteří se sem přicházejí bavit,“ uvedl.