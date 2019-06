Blíží se rozšiřování modrých parkovacích čar, nově se zapojí Praha 9 a 10

Do systému parkovacích zón se příští rok zcela nově zapojí rozlehlé městské části Praha 9 a Praha 10, které o zapojení do systému usilují dlouhodobě. Na devítce by místo modrých zón měly vzniknout pouze smíšené zóny, které by byly i pro návštěvníky. Velké rozšíření ještě letos na podzim plánují i v Praze 5 a 6.