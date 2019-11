Modré zóny v Brně se rozrostly na dvojnásobek, zbývá vyřešit některé chyby

Nyní si lidé musí chodit vyřídit parkovací oprávnění pro modré zóny na brněnskou adresu Zvonařka 5, tedy pokud nemají datovou schránku, přes kterou by mohli s úředníky komunikovat. Tu však používají především podnikatelé či živnostníci. Nicméně už do měsíce by mělo být možné si osobní stránku pro rezidentní parkování vyřídit z domova přes internetový portál BrnoID. Přes něj už dnes Brňané platí elektronickou šalinkartu, odpady nebo čipové hodinky pro vstup na městská sportoviště.