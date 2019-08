Praha chce snížit světelný smog, lampy v parcích by mohly být senzorické

V rámci plánované modernizace městského osvětlení získají některé lampy v pražských nové prvky. Praha uvažuje některá méně frekventovaná místa osadit veřejným osvětlením se senzorickým spínáním.

„V některých vybraných parcích, kde není v noci taková fluktuace lidí, bychom nechali umístit senzorické veřejné osvětlení, které by se spínalo jen při pohybu lidí,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).



Ze 130 tisíc lamp by podobnou úpravou mělo projít asi 30 tisíc. Protože by nesvítily celou noc, snížil by se podle Chabra nejen světelný smog, ale úměrně k tomu i spotřeba.

„Dá se říci, že když se v okolí lampy nebude 90 procent času nic dít, ušetříme 90 procent nákladů,“ uvedl Chabr s tím, že v budoucnu se náklady na energii budou zvyšovat.

Nyní Praha ročně zaplatí za osvětlení okolo 80 milionů korun, ale od zavedení zhasínacích lamp si město slibuje úsporu okolo 20 milionů.

Zatím není jasné, zda budou lampy v klidovém režimu svítit alespoň tlumeně. Do konce roku se budou testovat různé způsoby takzvaného biodynamického osvětlení.

Z nových lamp se na některých místech v Praze stanou navíc dobíječky elektromobilů. Přes jednu lampu by mělo být v budoucnu možné dobít až tři elektromobily.

Podle Chabra dostane nové osvětlení také upravené spínací skříně, které by samy na dispečink hlásily technické problémy.

„Doposud se případné poruchy musel všimnout občan, nebo projíždějící kontrolní vozidlo. Poté se musela oprava provést na místě. Našim cílem je, aby bylo možné ovládat diagnostiku na dálku z jednoho střediska,“ dodal Chabr.

V pilotní fázi projektu je osazování lamp veřejného osvětlení QR kódy, které by v případě nebezpečí nebo jiné krizové situace stačilo načíst na mobil a záchranné složky by znaly přesnou polohu oznamovatele.