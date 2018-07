Blansko se dočkalo nového terminálu pro autobusy. Moderny ze skla a kovu

Do jeskyní v Moravském krasu zamíří ročně desetitisíce turistů. Ti, co přijeli autobusem, však v Blansku jako první viděli zchátralé nádraží. To už je minulostí. Na cestující teď čeká nový terminál s čekárnou otevřenou do nočních hodin.