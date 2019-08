V Brně vyroste moderní kostel, bude vypadat jako loď plující do města

Trojboký kostel Ducha svatého postaví Biskupství brněnské v Horníkově ulici na základě vítězného návrhu architekta Jana Soukupa z Plzně a jeho kolegy Jana Trčky, kteří se zabývají obnovou a výstavbou sakrálních památek.

Podle architekta Jana Soukupa je kostel s trojúhelníkovou lodí zasazen do míst bez urbanistického řešení. „Chtěli jsme, aby byl středobodem prostoru. Orientačním bodem, který bude formovat tvář sídliště,“ vysvětlil Soukup.

Architekt v návrhu usiluje o jednoduchost, záleží mu na tom, aby byl vnitřní prostor světlý a působil otevřeně. „Kostel by neměl tísnit věřící. Měl by naopak reagovat na jejich náladu a pocity,“ dodal Soukup.

Dosáhnout toho se snaží pomocí bílého interiéru doplněného světlým dřevem. Centrálním prvkem je oltář, kolem kterého mají vějířovitě sedět či stát věřící. Do kostela se jich vejde až čtyři sta.

Výzdoba z plamínků

Zvnějšku vypadá kostel jako loď, která „vyplouvá“ směrem k městu. Střechu ponesou tři pilíře a zvony budou záměrně umístěny nízko, do stěn lodi, aby se jejich zvuk příliš nerozléhal a nerušil tak obyvatele nejbližších paneláků.

Církev kostel zasvětí Duchu svatému, což inspirovalo výtvarníka návrhu Karla Rechlíka při vymýšlení výzdoby interiéru.

„U nás není mnoho kostelů, které by byly zasvěceny Duchu svatému. Ten se neznázorňuje obrazem nebo sochou, ale symbolem plamínků,“ vysvětluje Rechlík.

Právě motiv skleněných plamínků tak má tvořit výzdobu kostela. Vzniknou vitrážovou technikou z taveného skla. „Měly by být zavěšené jako samostatné prvky s kovovým obvodovým lemem na ocelových lankách a jakoby se snášet dolů,“ popsal Rechlík.

Na stavbu shání peníze Nadace pro radost, která uspořádala sbírku mezi věřícími. Zatím se jim podařilo shromáždit asi polovinu potřebné částky. „Je to posbíráno z darů farníků i věřících z celé republiky,“ uvedl biskupský delegát pro přípravu kostela Pavel Kafka.

Zda stavba skutečně začne příští rok, záleží hlavně na rychlosti územního řízení. V první etapě vznikne kostel, ve druhé na něj naváže fara s byty duchovních a společenským sálem.

S kostelem pro městskou část s 26 tisíci obyvatel se počítá dlouhodobě. V sousedství vyrostlo salesiánské středisko, kam chodí do kroužků stovky dětí, mše se konají v tělocvičně pod horolezeckou stěnou. Jinak sídliště zatím spadá pod farnost u kostela svatého Jiljí ve staré Líšni.

Napoprvé nestačilo ani 74 návrhů

Biskupství chtělo kostel na sídlišti stavět už před šesti lety, kdy vypsalo architektonickou soutěž. Ze 74 návrhů ovšem tehdy porota vítěze nevybrala.

„Žádný nás neoslovil do té míry, abychom mu udělili první místo. Na druhém místě se umístil architekt Tomáš Kodet, který ale dokončený návrh ke schválení nepředložil,“ vysvětluje okolnosti výkonná ředitelka Nadace pro radost Helena Kohoutková.

Po šesti letech biskupství vypsalo novou soutěž, která se proti té minulé hodně lišila. „Tentokrát jsme sami vyzvali architekty ke spolupráci. Oslovili jsme jich devět a soutěže se jich zúčastnilo pět. A vítěze tentokrát porota našla,“ dodává s úsměvem Kohoutková.

Architektonické návrhy kostela Ducha svatého si mohou lidé do příštího pátku prohlédnout na vlastní oči. Na panelech je od 10 do 17 hodin vystavuje Diecézní muzeum v Brně na Petrově. Poté budou přesunuty na ukázku pro místní do Líšně.

Na Lesné už jsou se stavbou moderního svatostánku zasvěceného blahoslavené Marii Restitutě dál. Rotunda se samostatnou trojhrannou věží a osmdesát metrů dlouhým barevným oknem má být podle původního plánu dokončená ještě letos.

Po roce 1989 vyrostlo v brněnské diecézi třináct nových kostelů a čtyři desítky kaplí, navíc ještě klášter klarisek v Soběšicích a tři duchovní centra.