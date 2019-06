Na Břeclavsku vyroste první čtvrť v Česku, která si sama vyrobí elektřinu

Až budou obyvatelé čtvrti přijíždět domů za tmy, pouliční světla kolem cesty se v tu chvíli více rozzáří. Místo pro parkování najdou snadno, dopředu si ho zarezervují přes aplikaci. Doma následně zjistí, kolik jim solární panely na střeše vyrobily za den elektrické energie a zda mají baterie nabité a nepotřebují kupovat elektřinu ze sítě.

Chytrá čtvrť vyroste v obci s necelou tisícovkou obyvatel díky developerskému projektu Přemysla Veselého. Už za pár týdnů začnou dělníci na jednotlivé pozemky přivádět inženýrské sítě.

„Chtěl jsem vytvořit unikátní ekologický projekt, jít tomu naproti, i když mě od toho lidé zrazovali, že se takové moderní domy neprodají,“ uvedl Veselý.

Své síly nakonec spojil s energetickou společností E.ON, jež chce takovou čtvrť v Česku dlouhodobě vybudovat jako technologickou laboratoř.

Spotřebu bude řídit chytrý elektroměr

Každý dům v nové části Starovic bude mít na střeše solární panely, které budou vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu obyvatel domu. Přebytek se bude ukládat do baterií i do takzvané virtuální baterie. Jinými slovy, další nadbytečná energie poteče do sítě, odkud si její stejné množství budou moci lidé zpětně zdarma vyčerpat.

Domácnost bude mít také nainstalovaný chytrý elektroměr, který bude komunikovat jak s řídícím centrem energetické firmy, tak do něj bude mít přístup i majitel domu. Díky němu uvidí, jak se mu pohybuje výroba elektřiny z fotovoltaických panelů a následně spotřeba energie prakticky u každého spotřebiče.

„Chytrá elektrická síť umožní nejen sledování, ale v budoucnu také řízení spotřeby elektřiny. To je důležité hlavně v souvislosti s rozvojem elektromobility, kdy bude možné časovat energeticky náročnou spotřebu jednotlivých nabíjecích stanic v domech,“ přiblížil Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti E.ON Distribuce. Dobíjecí stanice pro elektromobily budou další nedílnou součástí chytrých domů ve Starovicích.

Každý z nich bude také vybavený tepelným čerpadlem pro vytápění a ohřev vody.

„Budou mít i retenční nádrž na zadržení dešťové vody a dále řešíme i využití takzvané šedé vody (splašková odpadní voda z domácností, zejména koupelen, umyvadel či praček – pozn. red.). V současné době se zpracovává projekt pro stavební povolení, takže další technologie ještě mohou v domech přibýt,“ poznamenal Veselý.

Na každý dům mám tři zájemce, tvrdí developer

Podle Davida Šafáře z firmy E.ON, který se specializuje na chytrá řešení, bude taková domácnost při běžném provozu energeticky soběstačnou. Pro energetiky ale tím pádem nevýhodná, protože neprodají tolik elektřiny, když si ji lidé vyrobí sami.

„Vnímáme trend, že přibývá panelů na střechách domů. Rozumíme i tomu, že zákazník chce monitorovat a ovlivňovat spotřebu energie. Chceme si proto na této čtvrti vyzkoušet, jak bude fungovat, abychom sami věděli, na co se máme připravit a jaká bude v budoucnu role firem, jako jsme my,“ vysvětlil Šafář.

Moderním technologiím v obci fandí i starosta Starovic Antonín Kadlec (nez.). „Nejsme velcí příznivci izolovaných satelitních městeček, nová část obce je ale přirozeným zakončením stávající ulice. Určitě to bude pěkné, i když spíš pro bohatší. Obávám se, že tam nebude bydlet nikdo místní,“ míní starosta a poukázal na blízkost Brna, do něhož dojedou lidé z obce po nedaleké dálnici D2 přibližně za dvacet minut.

Cenu domů Přemysl Veselý v tuto chvíli ještě stanovenu nemá, nicméně odhaduje, že každý z nich bude zhruba o jeden a půl milionu dražší, než kdyby to byla klasická novostavba.

„Zatím shromažďuji zájemce, na každý dům dnes mám v průměru tři,“ prozradil developer, který začne moderní domy stavět nejspíš na konci letošního roku.

Chytrou čtvrť plánuje i Brno

Chytrou čtvrť s moderními technologiemi podobnými jako ve Starovicích plánuje i Brno.

Část nevyužívaného areálu tepláren v ulici Špitálka by se měla proměnit na moderní lokalitu. Vyrostou zde byty, kanceláře, obchody i zázemí pro volný čas a relaxaci.

„Ideálně by mohla čtvrť začít vznikat za pět let,“ prohlásil předseda Komise pro chytré a otevřené město Jaroslav Kacer.

Od jara už je známá urbanistická podoba místa. Teď je na řadě zpracování územní studie a změna územního plánu. „Současně je s návrhem potřeba seznámit také veřejnost a upřesnit detaily, jak bude čtvrť vypadat,“ doplnil Kacer.