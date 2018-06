Unikátní železnici museli modeláři z Opavska rozřezat. Neubránili se slzám

„Na demontáž jsme měli měsíc, ale už za víkend jsme ji kompletně rozřezali. Na devět dílů, ten největší má metr a půl na dva metry osmdesát. Nevěřil jsem, že s ním projdeme dveřmi,“ líčí místopředseda klubu modelářů Radim Strnadel.

Přiznává, že se při rozebírání krajiny s kolejištěm o třiceti metrech čtverečních neubránil slzám.

„Stavěli jsme ji sedm let, s předsedou klubu Milanem Tomkem jsme začínali od prvního šroubku. Řezáním se hodně poškodilo, je co opravovat. Hlavně dráty a elektrika, to budeme muset všechno vydrátovat znovu,“ říká.

Modeláři se ze lhotské školy stěhují po změně majitele objektu. Aby unikátnímu modelu v měřítku 1:87, kde se soupravy proháněly po 350 metrech kolejiva a projížděly pěti stanicemi, zajistili stálé podmínky, koupili u vlakového nádraží ve Lhotě u Opavy pozemek a od léta začnou stavět nové prostory.

Modeláři vychází ze skutečných předloh

Parta devíti modelářů z Opavska už teď ví, jak železnici dají znovu dohromady. Na kolejiště budou mít víc než dvojnásobek prostoru.

„Některé moduly přijdou zase k sobě, ten zadní s elektrárnou dozadu a mezi to do vzniklého prostoru vsuneme nové části,“ popisuje místopředseda klubu modelářů.

Návštěvníci nového minimuzea tak uvidí, jak železnice vzniká. „Napřed holé rámy a dřevěnou výdřevu, pak jak se formují kusy polystyrenu,“ dodává Strnadel.

Přesný termín, kdy to bude, zatím neexistuje. Pozemek modeláři koupili ze svého, ze svého začnou i stavět. Na dokončení ještě hledají sponzory.



Modelovou železnici ve Lhotě vídali lidé posledních pět let. Tamní modeláři dali dohromady kolejiště s krajinou, v níž většina staveb vychází ze skutečných předloh.

Jsou tam obě vlaková nádraží v Opavě, nádraží Kravaře ve Slezsku a Suchdol nad Odrou i vodní elektrárna v Opavě Kylešovicích či činžáky v Jiráskově ulici. Objekty i další součásti kolejiště si členové klubu sami vyráběli.