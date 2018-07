Staví model rodného Litvínova z roku 1938, pak se pustí do roku 1715

„Tyto domy už nestojí. Tady je bývalá poliklinika ještě pochopitelně bez paneláků v okolí. Podívejte, co tu bylo rybníků. A my se teď nacházíme tady,“ cestuje Petr Kašprák v jednom z pokojů svého bytu prstem po desce, na které už nějaký čas tvoří historii Litvínova.

Vzniká na ní model města z roku 1938. Tento rok je milníkem, od té doby se totiž Litvínov začal překotně měnit. Jako předloha posloužily především letecké fotografie.

„Je to v měřítku 1:750,“ přibližuje Kašprák. „Město jsem si kvůli tomu velice důkladně prošel. Na mnoha místech jsem odpočítával kroky, aby model odpovídal. Kolemjdoucím jsem musel připadat jako blázen,“ směje se rodilý Litvínovan.

Na místo, kde muž přišel na svět, cílí ukazováčkem vzápětí. „Narodil jsem se v jednom z těchto dvou domů,“ sahá na střechu miniaturního domečku. Je to jen kousek od velké zvláštnosti. Tehdy se totiž ve městě křížila tramvajová trať s vlakovou.

Se všemi objekty ze dřeva si doslova vyhrál. Třeba opuštěné a chátrající budově bývalé radnice, jedné z historicky nejcennějších budov ve městě, které se dnes neřekne jinak než Radniční sklípek, nechybí věžička.

„Nejvíc zabrat mi dalo dnešní gymnázium. To jsem dělal celé vánoční svátky,“ vypráví. Stromy Kašprák vytvořil z pilin.

Ač strojař, vždy tíhl ke dřevu

Vystudovaný strojař vždycky tíhl ke dřevu. A jeho kamarádi ze spolku, který se zabývá historií Litvínova a jeho okolí, to vědí. Proto ho vyhecovali, aby se do tvorby modelu pustil.

Domky kvůli jejich velikosti barvit nebude. Aby po barevné stránce nevypadaly všechny stejně, kombinoval různá dřeva. Použil buk, dub nebo borovici.

Kašprák začal na modelu pracovat loni na podzim. Část má ještě rozpracovanou v dílně. Tu pak připojí ke kusu, který má aktuálně zázemí v ložnici. Hotovo by chtěl mít do říjnového výročí vzniku republiky.

Zatím prý neví, kam model po dokončení umístí. Žádnou prezentaci na veřejném místě domluvenou nemá. „Bylo by asi hezké, kdyby se na to lidé mohli někde podívat, ale kvůli tomu to rozhodně nedělám. Pracuji na tom, protože mě to baví,“ podotýká.

Se zmenšenými historickými podobami Litvínova prý nekončí. Chtěl by vytvořit také model z roku 1715, pro město významného. Tehdy v něm vznikla manufaktura na výrobu sukna a bylo povýšeno na městys. „To plánuji ve větším měřítku. A chtěl bych tam mít i tekoucí potok,“ zamýšlí Kašprák.