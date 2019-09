Mobilní signál v metru se rozšiřuje, nově jsou pokryté stanice linky C

Operátoři v pondělí spouštějí pokrytí rychlým internetem v tunelech metra mezi Nádražím Holešovice a Muzeem. Na trase C je tedy včetně dřívějšího pokrytí signál od Nádraží Holešovice až po Roztyly.

Cestující v metru mohou využívat mobilní služby poslední generace celkem v šestnácti stanicích a přilehlých tunelech na lince C a A. Nově zprovozněná technologie je zatím v testovacím provozu.

Redakce MF DNES měla možnost podívat se do tunelu na lince B, kde již technici intenzivně pracují na dalším pokrytí.

Ještě před koncem března 2020 by měli operátoři zapnout signál mezi stanicemi Českomoravská a Smíchovské nádraží. Ve stejné době spustí také signál na trase A mezi Muzeem a Dejvickou.

„V té době už by mělo vše fungovat mezi 32 stanicemi,“ vysvětluje Daniel Šabík z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP).



Vagony s obří cívkou

Je jedna hodina v noci na pátek, do stanice Florenc na trase B přijel dieselový vláček se dvěma nákladními vagony, který pracovníci dopravního podniku obvykle používají k údržbě metra.



Vagony vezou pracovní četu a spolu s ní obří cívku s vodičem o průměru asi pět centimetrů. Rychlostí pomalé chůze míří souprava směrem ke Křižíkově. Dělníci z cívky neodvíjejí žádný obyčejný drát. Plynule zacvakávají do úchytů na stěně tunelu takzvaný vyzařovací kabel pro šíření signálu. Za směnu jej stihnou instalovat na více než kilometrovém úseku. Kvůli provozu metra mají na práci omezený čas, jen dvě a půl hodiny denně.



Kabel v tunelu a antény ve stanicích jsou z celé technologie téměř tím jediným, co patří všem třem operátorům. Předpokládaná životnost vyzařovacího kabelu je minimálně dvacet let, na které operátoři uzavřeli smlouvu s dopravním podnikem.

Zařízení může sloužit, i pokud provozovatelé v metru zavedou modernější síť 5G. A v případě, že by přišel na trh nový operátor, mohl by stejnou infrastrukturu používat i on. Tedy v případě, že by se dohodl se současnými majiteli.

„Vyzařovací kabel je vlastně také anténa, i když poměrně dlouhá, a zbytek technologie pro šíření mobilního signálu je stejný jako kdekoli jinde,“ vysvětluje Martin Štrébl ze společnosti T-Mobile.

Zdaleka ne všechny činnosti související s pokrytím signálu běží srovnatelně rychle, jako instalace vyzařovacích kabelů. Ty se zacvakávají do připravených úchytů, které musí mít plastové zakončení, kovové by totiž mohlo signál rušit.

Za jednu noc jedna četa nainstaluje úchyty pouze na necelých 150 metrech. Úchyty se přitom liší v závislosti na typu prostředí v různých částech metra postavených v různé době.

Všude tam, kde přibude pokrytí v tunelech, se změní i signál v přilehlých stanicích, a bude možné používat nově i rychlý internet 4G místo stávajícího pomalého a téměř nepoužitelného signálu typu EDGE. Pod podhledy stanic se nově objeví několik bílých disků – jde o antény, které slouží pro šíření mobilního signálu.

V pražském metru jsou dva typy stanic, kromě hloubených jsou to ražené, které se vyznačují větším počtem sloupů, v nich bude nutné instalovat větší počet těchto antén, dvanáct místo šesti, protože masivní sloupy brání v šíření mobilního signálu.

Tato část technologie by přitom zůstala stejná, i pokud by operátoři časem přešli na modernější síť 5G. A technicky by také bylo proveditelné, aby se k technologii připojil i nový operátor.

Deset milionů za stanici

Pro operátory není pokrytí pražského metra levnou záležitostí. „Průměrná cena za stanici a přilehlý tunel je deset milionů korun, ale stanice i délky tunelů jsou různé, a tak se tato částka případ od případu liší,“ říká k nákladům na instalaci technologií projektová manažerka Lucie Stará z T-Mobile.

Podle ní je nyní nejvyšší prioritou co nejdříve zprovoznit pokrytí metra v centru města, tedy takzvaný trojúhelník okolo tří přestupních stanic.

Na projektu spolupracovala celá trojice velkých mobilních firem, tedy T-Mobile, O2, Vodafone a také infrastrukturní operátor CETIN.

„To, co tady nyní spouštíme, je služba veřejnosti. Projekt nějakou dobu stál kvůli tomu, že nebylo možné dohodnout se, za jakou cenu budou operátoři moci technologii v tunelech a stanicích umístit,“ vysvětluje Aleš Potměšil z firmy Vodafone. Dopravní podnik se s operátory dlouho nemohl dohodnout, za jakou částku pokrytí zprovozní.

„Nakonec to bude 120 milionů korun za celé dvacetileté období, na které je podepsaná smlouva. K tomu si operátoři musí přičíst půl miliardy korun za pokrytí celého metra,“ dodává Petr Holý z CETIN.

Ještě minulé vedení Prahy slíbilo mobilní signál v celém metru do roku 2022. Podle DPP je termín reálný, možná dokonce půjde práce o rok urychlit.