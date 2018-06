Středočeši objevili nový byznys ve vývoji mobilních aplikací

Osmatřicetiletý Pavel Buben z Dobříše trpí cukrovkou prvního stupně. „Že mám diabetes, jsem zjistil před dvěma roky,“ říká. Svoji nemoc bere pozitivně a hned optimisticky dodává, že díky jejímu odhalení se jeho život obrátil lepším směrem. „Především díky léčbě ustoupily dlouhodobé obtíže, kterými jsem trpěl,“ vypráví. „A hlavně jsem na základě toho vyvinul aplikaci Glucly, kterou bych se jinak jistě nezabýval,“ dodává.



Právě s touto aplikací pro mobilní telefony Pavel Buben vyhrál středočeské kolo prestižní soutěže pro začínající podnikatele T-Mobile Rozjezdy. Firma každoročně podporuje nejzajímavější nové podnikatelské projekty. Letos poprvé nejvyšší příčky středočeského kola opanovaly záměry s mobilními aplikacemi.

Glucly pohlídá cukr

Léčba diabetu vyžaduje nejen pravidelnou aplikaci inzulinu pomocí speciálního pera, ale také měření hladiny cukru v krvi nejméně třikrát denně. To se provádí bodnutím do prstu, odebráním kapky krve a změřením na glukometru. Naměřená data se musí zaznamenávat. „Běžnou cestou je, že si nemocný píše papírový deník a ten pak jednou za měsíc donese lékaři,“ vysvětluje Buben. Zaběhlá praxe mu ale přišla velmi neefektivní, protože pacient, a především jeho lékař, nemá k dispozici okamžitou statistiku.

„Díky aplikaci Glucly ihned vidíte statistiky, průměrné hodnoty cukru v krvi a vývoj jeho hladiny během dne. Výstupem jsou přehledné grafy pro lékaře, který na základě toho může upravit léčbu,“ doplňuje začínající podnikatel. Do budoucna chce aplikaci přímo propojit s glukometrem a v plánu má i online spojení s ordinací lékaře.

Věří, že jeho aplikace může být úspěšným podnikatelským projektem, přestože konkurence na trhu je obrovská. „Moje aplikace je především zásadně jednodušší a zadávání dat je velmi rychlé v řádu vteřin,“ vysvětluje Buben. Jeho cílem je, aby se aplikace už v horizontu měsíce dala stáhnout do mobilních telefonů. Zájemci si ji budou moci zakoupit za dva dolary. V případě, že by si ji stáhlo kolem 100 tisíc lidí, vydělá autorovi asi 4 miliony korun. Další součásti do ní při tom budou postupně přibývat.

Do kantýny jedině s mobilem

S podobnými aplikacemi pro chytré telefony, které lidem usnadňují život, přichází ve středních Čechách stále více lidí. Prorazit s nimi chtějí hlavně mladí podnikatelé. „Důvod je zřejmý, vývoj mobilních aplikací je pro ně zajímavá příležitost, jak vydělat peníze nebo se zviditelnit na trhu práce. Bariéra vstupu do odvětví je relativně malá,“ míní Tomáš Čermák ze společnosti eMan, která se specializuje na vývoj mobilních aplikací.

Podle něho je ovšem konkurence na trhu už poměrně velká, kouzlo snadného podnikání objevuje čím dál více lidí. „Zaručený recept na úspěšnou mobilní aplikaci neexistuje. Určitě je potřeba dobrý a neotřelý nápad, kvalitní zpracování a v neposlední řadě i umění aplikaci prodat v globální konkurenci,“ dodává Čermák.

Právě neotřelý nápad měl i další z finalistů středočeského kola soutěže, který chce rovněž uspět s programem pro mobilní telefony. Devatenáctiletý Václav Jiří Velát z Příbrami vymyslel aplikaci Canteena. A jak název napovídá, má co do činění s kantýnami. Ještě coby student třetího ročníku obchodní akademie v Příbrami, na které nedávno úspěšně odmaturoval, si pronajal kiosek, kam chodí studenti a učitelé na svačinu.

A protože sám ještě usedal do lavic, měl v kantýně dva pracovníky, byť vše ostatní kolem provozu či zásobování zajišťoval sám. Dobře přitom věděl, že největší nával je ve školním bufetu během přestávek. Obsloužit ale tolik lidí v tak krátkém čase je téměř nemožné. „Zvlášť, když nejvíce na odbyt jde ohřívané občerstvení, například tousty. To se o přestávce těžko zvládá a ve zbylém času byli zaměstnanci v kiosku nevyužití,“ vysvětluje úskalí svého podnikání Velát.

Dlouho proto přemýšlel o aplikaci, která by zákazníkům umožňovala objednat si předem požadované občerstvení a v případě zájmu jej ihned zaplatit pomocí karty. Strávník, který si občerstvení předem objedná i zaplatí, si jej pak už připravené jen rychle vyzvedne po předložení kódu, který mu vygeneruje aplikace. Program bude „umět“ i různé věrnostní akce a další doplňkové služby.

„Aplikace je zatím ve fázi vývoje, ale už na podzim se začátkem nového školního roku ji chceme začít v Příbrami testovat,“ upřesňuje Velát s tím, že v příštím roce by pak mohla být uvolněna i pro další provozovatele kiosků ve školách. A trh je to poměrně zajímavý, jen v Česku je totiž asi 800 středoškolských kantýn. „Náš software bude mít i funkci elektronické evidence tržeb EET,“ slibuje Velát.